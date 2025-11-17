Johan Vásquez: el mexicano guiado por leyendas del futbol

El defensa mexicano Johan Vásquez vive una etapa complicada con el Genoa en la Serie A, pero su paso por el fútbol italiano ha tenido un toque de historia. A pesar de los altibajos en su rendimiento, el ex jugador de Pumas UNAM ha sido dirigido por auténticas leyendas del futbol mundial, incluyendo campeones del mundo y ganadores del Balón de Oro.

Cuando Vásquez llegó al Genoa en 2021, el entrenador era Davide Ballardini, pero su ciclo fue breve. En noviembre de ese mismo año asumió el banquillo Andriy Shevchenko, ídolo del AC Milan y único ucraniano en ganar el Balón de Oro. El exdelantero apenas duró 11 jornadas, con un saldo de un triunfo, tres empates y siete derrotas, antes de ser despedido.

A partir de entonces, la carrera del mexicano se entrelazó con nombres de peso histórico en el balompié europeo, que dejaron su huella tanto dentro como fuera del campo.

Gilardino, Vieira y De Rossi: maestros con historia mundialista

Tras la salida de Shevchenko, el banquillo pasó a manos de Alexander Blessin, y más tarde de Alberto Gilardino, campeón del mundo con Italia en 2006. Bajo su mando, el Genoa mostró un fútbol más competitivo: en 79 partidos, Gilardino logró 32 victorias, 23 empates y 24 derrotas, aportando estabilidad y experiencia a un club acostumbrado a la presión.

Posteriormente, el equipo apostó por otro campeón del mundo: Patrick Vieira, ícono francés de la generación dorada de 1998. Con él, Johan Vásquez sumó 37 partidos, con 10 victorias, 12 empates y 15 derrotas. Finalmente, el actual técnico del equipo es Daniele De Rossi, otro integrante del legendario conjunto italiano que levantó la Copa del Mundo en Alemania 2006.

La presencia de estos estrategas no solo ha marcado la carrera de Vásquez, sino que también le ha permitido absorber conocimientos de figuras que brillaron en los más altos niveles del futbol mundial.

Un mexicano que aprende de los grandes de Europa

A sus 25 años, Johan Vásquez no solo busca consolidarse en Italia, sino también convertirse en uno de los defensores más sólidos de la Selección Mexicana. Trabajar bajo la dirección de futbolistas que han sido referentes mundiales es una experiencia invaluable para su desarrollo.

Aunque el Genoa lucha por salir del descenso, el aprendizaje del sonorense bajo figuras como Shevchenko, Vieira, Gilardino y De Rossi le da una base sólida para seguir creciendo y soñar con un futuro brillante en Europa y con el cuadro mexicano.