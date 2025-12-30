¡BOMBAZO! América anuncia REFUERZO desde Brasil para el Clausura 2026

A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, el Club América hizo oficial a un nuevo refuerzo para encarar de mejor forma la campaña entrante. Mediante redes sociales, el conjunto de Coapa dirigido por Ángel Villacampa dio a conocer la llegada de Isa Haas a sus filas, defensa central de Brasil que llega a la Liga BBVA MX Femenil proveniente del Cruzeiro.

Durante este lunes 29 de diciembre, la escuadra azulcrema dio varias pistas en redes sociales sobre un refuerzo de Brasil y ahora, revelaron el nombre de su nueva jugadora.

"Con todo el ritmo y esa energía inigualable, ¡se le escucha llegar!", fue el primer teaser del Club América Femenil.

Con todo el ritmo y esa energía inigualable, ¡se le escucha llegar! 🦅🇧🇷 pic.twitter.com/isfrnQOAAh — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 29, 2025

"Un tono muy brasileño sonó en Coapa. Priscila lo escuchó primero. Ya sabemos por qué… alguien viene en camino", fue como dieron a conocer la llegada de Isa Haas.

Un tono muy brasileño sonó en Coapa. Priscila lo escuchó primero. Ya sabemos por qué… alguien viene en camino. 🇧🇷🔜 🦅 pic.twitter.com/1xpvatyrxz — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 29, 2025

La 2da transferencia MÁS CARA del futbol femenil de Brasil

Con 24 años de edad, la nueva jugadora del América Femenil llega a Coapa siendo la segunda transferencia más cara en la historia del futbol femenil de Brasil.

"Cruzeiro anuncia que concluyó las negociaciones para el traspaso del defensa Isa Haas al América de México. Se trata de la segunda mayor transferencia en la historia del fútbol femenino brasileño y la mayor del estado de Minas Gerais en esta modalidad.

O Cruzeiro informa que concluiu as negociações para a transferência da zagueira Isa Haas ao América do México.



Esta é a segunda maior transação da história do futebol feminino brasileiro e a maior do estado de Minas Gerais na modalidade.



Agradecemos por honrar a camisa do… pic.twitter.com/HlClOOSopo — Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) December 29, 2025

"Gracias por honrar la camiseta del Cruzeiro con tanto compromiso y dedicación en esta histórica temporada. ¡Le deseamos mucho éxito en su próximo proyecto, Haas!", se lee en el comunicado de la escuadra sudamericana. El Club América Femenil inicia el Torneo Clausura 2026 visitando a Santos Laguna el próximo 5 de enero.

