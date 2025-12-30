logo deportes horizontal
LIGA MX FEMENIL
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡BOMBAZO! América anuncia REFUERZO desde Brasil para el Clausura 2026

Mediante redes sociales, el América dio a conocer la llegada de un refuerzo, la segunda transferencia más cara en la historia del futbol femenil de Brasil

Escudo del Club América
Notas,
Liga MX Femenil

Escrito por:  Oscar Rodríguez

A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, el Club América hizo oficial a un nuevo refuerzo para encarar de mejor forma la campaña entrante. Mediante redes sociales, el conjunto de Coapa dirigido por Ángel Villacampa dio a conocer la llegada de Isa Haas a sus filas, defensa central de Brasil que llega a la Liga BBVA MX Femenil proveniente del Cruzeiro.

Te puede interesar: OFICIAL: Chivas RENUEVA a una LEYENDA hasta el 2028

Durante este lunes 29 de diciembre, la escuadra azulcrema dio varias pistas en redes sociales sobre un refuerzo de Brasil y ahora, revelaron el nombre de su nueva jugadora.

"Con todo el ritmo y esa energía inigualable, ¡se le escucha llegar!", fue el primer teaser del Club América Femenil.

"Un tono muy brasileño sonó en Coapa. Priscila lo escuchó primero. Ya sabemos por qué… alguien viene en camino", fue como dieron a conocer la llegada de Isa Haas.

La 2da transferencia MÁS CARA del futbol femenil de Brasil

Con 24 años de edad, la nueva jugadora del América Femenil llega a Coapa siendo la segunda transferencia más cara en la historia del futbol femenil de Brasil.

"Cruzeiro anuncia que concluyó las negociaciones para el traspaso del defensa Isa Haas al América de México. Se trata de la segunda mayor transferencia en la historia del fútbol femenino brasileño y la mayor del estado de Minas Gerais en esta modalidad.

"Gracias por honrar la camiseta del Cruzeiro con tanto compromiso y dedicación en esta histórica temporada. ¡Le deseamos mucho éxito en su próximo proyecto, Haas!", se lee en el comunicado de la escuadra sudamericana. El Club América Femenil inicia el Torneo Clausura 2026 visitando a Santos Laguna el próximo 5 de enero.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El jugador mexicano MÁS VALIOSO de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

Tags relacionados
América Femenil