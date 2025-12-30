OFICIAL: El equipo de la Liga BBVA MX que es considerado Top 80 del mundo para la IFFHS

El 2025 llega a su fin y como cada año, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS por sus siglas en inglés), ha revelado el ranking anual de los mejores equipos del mundo, mismo que lidera el Paris Saint-Germain con 585 puntos.

En segundo lugar aparece el Real Madrid. La escuadra de LaLiga cuenta con 534 unidades y el tercer sitio es del Chelsea, conjunto de la Premier League que tiene 483 puntos. Por su parte, el FC Barcelona es sexto con 404 unidades y el Manchester City completa el Top 10 con 339 puntos a nivel mundial.

De filtrar el ranking por confederaciones, la Concacaf es liderada por Cruz Azul. El cuadro de La Noria se hizo de la Copa de Campeones de Concacaf este 2025 y con 176,75 puntos ocupan el primer lugar de su sector, seguido de Alajuelense y el Inter de Miami en el tercer puesto. A nivel mundial, el conjunto de La Máquina ocupa el punto 79 del Ranking de la IFFHS.

En dicho listado, el Club América aparece en el décimo lugar de la Concacaf con 98,5 unidades y Pumas ocupa el lugar 20 con 72 puntos. Cabe mencionar, que las Chivas no se encuentran en el Top 20 del listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol.

Entre otros equipos de la Liga BBVA MX que aparecen entre los mejores rankeados en Concacaf se encuentran Monterrey (4), Tigres (5), Toluca (15) y Pachuca (19). Los ‘Diablos Rojos’, actuales bicampeones del futbol mexicano, ocupan el lugar 248 a nivel mundial entre los mejores equipos del mundo.

¿Qué es la IFFHS?

La IFFHS es una institución reconocida por la FIFA y tiene como objetivo principal documentar la cronología de resultados del futbol mundial, datos e información para determinar año con año los rankings de equipos, ligas, jugadores y árbitros, regulando los avances y crecimiento del futbol.

