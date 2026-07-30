Él es Gerard López, el empresario que desapareció a 4 clubes históricos de Europa por esta razón

El mundo del futbol cuenta con historias realmente interesantes respecto a personas que, contra todo pronóstico, lograron trascender en el ambiente deportivo; sin embargo, también existen empresarios que, por sus malos manejos, hundieron a más de una institución, tal es el caso de Gerard López.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Tal vez pocos lo saben, pero Gerard López se ha encargado de protagonizar la desaparición de hasta tres equipos, así como la desesperación económica de un gigante de Francia. Por tal motivo, es preciso que conozcas más información respecto a este empresario.

¿A qué equipos desapareció el empresario Gerard López?

Boavista : Fue en 2020 cuando la directiva del Boavista aprobó la entrada de Gerard López a través del grupo Mangrove Capital Partners. Cinco años después el club, campeón en 2001, está prácticamente en el mundo amateur luego de una deuda económica que lo descendió a la segunda y que le impidió inscribirse a las divisiones inferiores.

: Fue en 2020 cuando la directiva del aprobó la entrada de a través del grupo Mangrove Capital Partners. Cinco años después el club, campeón en 2001, está prácticamente en el mundo amateur luego de una deuda económica que lo descendió a la segunda y que le impidió inscribirse a las divisiones inferiores. Royal Excel: En la primera división de Bélgica el empresario Gerard López adquirió los derechos del Excel Mouscron, equipo histórico que, sin embargo, desapareció dos años después cuando el gallego también formaba parte del equipo Lotus de la Fórmula 1, hoy extinto.

The WORST owner in football: Gérard Lopez.



✅Bought Boavista in Oct 2020

❌ Dissolved July 2026



✅Bought Bordeaux in June 2021

❌Liquidation pending



✅Bought 🇧🇪REM in May 2020

❌Folded May 2022



All that remain is CS Fola Esch, the oldest club in 🇱🇺. Protect them at all costs! pic.twitter.com/rxbWWMUx5t — Hungarian Football 🇭🇺 (@MagyarFooty) July 16, 2026

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Girondins de Burdeos: Cinco años atrás, en 2021, Gerard López compró los derechos del Girondins, club histórico de Francia que contaba con problemas económicos y que, pese a intentarlo, terminó cayendo a la cuarta división tres años después; es decir, en 2024.

¿Qué pasó con Gerard López y el Lille de Francia?

Un hecho curioso ocurrió con el Lille, equipo del que fue propietario y con el que ganó la Ligue 1 en el año 2021 pero que, sin embargo, tuvo una deuda de alrededor de 225 millones de euros, lo cual lo obligó a vender al club a un fondo de Luxemburgo con una deuda de 123 millones.