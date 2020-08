No me dejó nada: Gerard Deulofeu

La llegada de Ronald Koeman a la dirección técnica no es avalada por todos. En los últimos días, distintos ex dirigidos del holandés levantaron la voz para criticar su capacidad como estratega . Ahora es justamente un ex del Barcelona quien se pronunció al respecto de la llegada de Koeman al cuadro culé.

“No me dejó nada”, fueron las palabras utilizadas por Gerard Deulofeu para describir el tiempo en que coincidió con Koeman en el Everton. El atacante formado en el Barcelona, y hoy referente del Watford, agregó que mientras dirigía Koeman no fue feliz y por ello pidió irse de la institución Toffee.

Además, sobre la crisis que atraviesa el club en el que creció se mostró indiferente y aseguró que la era del Barcelona ha quedado en el pasado. Finalmente, concluyó que uno de los motivos por los que el cuadro culé no funciona es “la falta de paciencia que se le tiene a los jóvenes talentos forjados en La Masía.

Por: Alvaro López Sordo