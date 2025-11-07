Es mexicano, llegó a Europa como cocinero y hoy entrena en uno de los mejores clubes de la Premier League

Germán López Cervantes es un mexicano que actualmente es entrenador de las categorías de formación en la Academia del Chelsea, pero para cumplir su sueño tuvo que recorrer un largo camino que comenzó cuando llegó a Inglaterra para trabajar en un tradicional restaurante de 'fish and chips'.

De cocinero a entrenar en la Academia del Chelsea

A través de sus redes sociales, el Doctor García compartió la historia de Germán López Cervantes, un mexicano originario de Oaxaca que llegó a Inglaterra para trabajar como cocinero en un restaurante de comida inglesa.

Con la ilusión intacta, Germán combinó su trabajo con los estudios de entrenador de futbol y a los 27 años realizó el curso de entrenado de la Federación Inglesa. En el 2021 logró obtener su licencia de director técnico de UEFA C tras realizar un curso en Escocia.

A partir de ese momento comenzó la incursión de German de lleno en el futbol y ese mismo año fue nombrado reclutador y formador en el Portsmouth en donde trabajó hasta el 2023.

Posteriormente pasó al Moneysfield de la novena división en donde entrenó al equipo femenil en donde se convirtió en el primer mexicano en dirigir en la Womens FA Cup y ganar un título femenil en Inglaterra.

Un mexicano dirigiendo en el Chelsea

Germán López no se detuvo hasta llegar al Chelsea en donde realizó una sesión de prueba por invitación de un amigo y se quedó para entrenar a juveniles del club londinense vigente campeón del mundo.

Con su historia, Germán busca inspirar a otros mexicanos para que cumplan sus sueños y demostrar que no hay obstáculos que no se puedan superar.

