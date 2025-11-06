Los argentinos son de no creer: este futbolista le habría pedido a su esposa que deje un trabajo espectacular para estar con él

En los últimos tiempos , Argentina es un país con el que México ha generado mucha rivalidad . En ese contexto, muchas cosas de las que hacen los futbolistas argentinos tienen repercusión en esta parte del continente americano. Por ejemplo, ahora no se puede creer como un jugador campeón del mundo le pidió a su esposa que renuncie a su trabajo.

De acuerdo a la información del periodista de espectáculos, Ángel de Brito, el futbolista Enzo Fernández le pidió a Valu Cervantes que renuncie a su trabajo en el reality de Masterchef Celebrity porque “no aguantaba más” vivir sin ella en Inglaterra. Algo curioso es que el futbolista de Chelsea unió a Argentina y México junto a un entrenador mexicano.

“Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes, mujer de Enzo Fernández”, anunció Ángel de Brito en LAM (América TV). Si bien hubo distintos rumores al respecto, todo indica que fue el futbolista argentino campeón en Qatar 2022 quien se lo pidió. Así, Valentina dejaría su trabajo por más que es espectacular y que mucha gente de Argentina la ama.

Rumores sobre la salida de Valu Cervantes de Masterchef Celebrity: argentinos sorprendidos

Además del expreso pedido de su esposo Enzo Fernández, que la quiere de nuevo con él en Europa, también trascendieron otros rumores vinculados a Wanda Nara, conductora del programa, con la cual Valentina Cervantes no se llevaría nada bien. “Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna gila y le respondió más picante”, dijo el periodista mencionado.

¿Por qué “se hizo la picante”? Básicamente porque había trascendido que la ex de Mauro Icardi le había escrito por Instagram a Enzo Fernández, algo que no se pudo confirmar. De todos modos, cabe destacar que la propia Wanda Nara se refirió al tema en el reality que ella conduce y afirmó que nada de eso era cierto.

“Aprovecho para aclarar que las pavadas que dicen de mí con tu marido son falsas; me gusta ser clara a mí”, dijo Wanda Nara en pleno Masterchef Celebrity. Valu respondió: “Tranquila, Wanda, no pasa nada”.