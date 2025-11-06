Cristiano Ronaldo reveló la reacción que tuvo Georgina al pedirle matrimonio y pocos pudieron creerlo

Meses atrás, Georgina Rodríguez reveló en su cuenta de Instagram que Cristiano Ronaldo le había propuesto matrimonio. El posteo generó furor en las redes sociales y ahora, con la reciente entrevista del portugués con el periodista Piers Morgan , se pudieron conocer más detalles de la propuesta, como la propia reacción de la pareja del ‘Bicho’.

Así reaccionó Georgina a la propuesta de matrimonio de Cristiano

Al ofrecer el anillo, Cristiano se llevó una increíble respuesta por parte de Georgina: “A ella no le importaba el anillo. Me preguntó si decía la verdad. Me dijo: ‘¿Es en serio?’”, comentó el crack de la selección de Portugal en el podcast Uncensored. Rápidamente, el ‘Bicho’ contestó: “Le dije: ‘Sí, soy sincero. Te quiero. Quiero casarme contigo’. Pero al principio no me creyó”. Cabe destacar que la boda de Cristiano y Georgina ya tendría fecha oficial .

Georgina no podía creer la propuesta de Cristiano

Cabe destacar que tanto Ronaldo como Rodríguez se conocen desde el año 2016 y, a pesar de haber formado familia, el ex Real Madrid jamás había insinuado con contraer matrimonio. Sin embargo, en la nota explicó que durante la conversación le dejó muy claro a su pareja que la razón por la que esperó hasta ahora fue porque él confiaba en que llegaría el momento oportuno y especial para proponerle ser su esposa.

Además, comentó que no solo había hecho la propuesta por la gran cantidad de años que llevan juntos o porque Georgina es madre de dos de sus hijos, sino porque la considera como “el amor de su vida”. Sin lugar a dudas, esta unión es una de las más esperadas dentro del mundo del deporte y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Cristiano a Georgina?

El portugués reveló que el momento icónico ocurrió en la madrugada, luego de una cena privada. “Era como la una de la madrugada y mis hijas estaban durmiendo. Una amiga me dio el anillo para que se lo ofreciera a Gio, y justo cuando se lo estaba dando, mis dos hijas entraron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo pensé: ‘¡Guau, este era el momento perfecto!’”, relató el jugador de 40 años.

La boda se llevaría a cabo en el año 2026, luego del Mundial 2026, donde Cristiano sueña con obtener el trofeo con su selección nacional. Tras ganar la Nations League en este 2025, el crack portugués cree que el sueño de la Copa del Mundo aún es posible.