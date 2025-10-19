Getafe vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 9 de La Liga, Hoy 19 de octubre; marcador online

El Real Madrid visita el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe por la Jornada 9 de LaLiga de España en un partido en el que estará obligado a sumar de tres puntos para recuperar la cima de la tabla que le arrebató recientemente el Barcelona. Los Merengues llegan a este compromiso con seis bajas importantes por lesión que Xabi Alonso buscará cubrir con su banquillo.

