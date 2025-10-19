Getafe vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 9 de La Liga, Hoy 19 de octubre; marcador online
El Real Madrid busca recuperar la cima de la tabla ante un Getafe que no gana desde hace cuatro partidos
El Real Madrid visita el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe por la Jornada 9 de LaLiga de España en un partido en el que estará obligado a sumar de tres puntos para recuperar la cima de la tabla que le arrebató recientemente el Barcelona. Los Merengues llegan a este compromiso con seis bajas importantes por lesión que Xabi Alonso buscará cubrir con su banquillo.
