deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
La Liga
Nota

Getafe vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 9 de La Liga, Hoy 19 de octubre; marcador online

El Real Madrid busca recuperar la cima de la tabla ante un Getafe que no gana desde hace cuatro partidos

Getafe vs Real Madrid por la Jornada 9 de LaLiga de España
Getafe vs Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga de España
Francisco Fernández
La Liga
Compartir

El Real Madrid visita el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe por la Jornada 9 de LaLiga de España en un partido en el que estará obligado a sumar de tres puntos para recuperar la cima de la tabla que le arrebató recientemente el Barcelona. Los Merengues llegan a este compromiso con seis bajas importantes por lesión que Xabi Alonso buscará cubrir con su banquillo.

Te puede interesar: ¡INSÓLITO! Vinicius Jr podría terminar en la cárcel

Real Madrid
Getafe (Pertenece a La Liga)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

×
×