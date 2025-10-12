Tenía 21 años, sonaba para el Real Madrid y murió en su casa; ¿quién fue esta promesa del futbol mundial?

Para muchas personas el futbol es el pináculo de la vida. El llegar a competir en primera división, ser parte de las selecciones nacionales de tu país y llegar a Europa es el sueño de todo joven. Sin embargo, el caso de Mirko Saric es uno que deja con mucha tristeza a quienes le recuerdan. Este juvenil de San Lorenzo sonaba para llegar al Real Madrid y a los 21 años se quitó la vida. He aquí su historia.

¿Quién fue Mirko Saric, jugador de San Lorenzo?

El nacido en Buenos Aires debutó en la primera división a los 18 años y en 1999 ya era considerado uno de los mejores centrocampistas del país. La gente reconocía su talento y a través del cobijo de personajes como Oscar Ruggeri, habría posibilidades de llegar al conjunto merengue. Su juego se definía como elegante, bastante habilidoso, siendo un volante de calidad, se esperaba mucho de él, sin embargo una serie de circunstancias terminaron con su vida.

¿Por qué Mirko Saric se quitó la vida?

Muchos dirían que el argentino de ascendencia croata tenía la vida perfecta, sin embargo tras cambios de posiciones en la cancha, una rotura de ligamento y una historia de infidelidad, el atleta se hundió en la depresión. Supo que el hijo que esperaba de su pareja no era de él y era atendido por un psiquiatra.

Lamentablemente todo eso conformó una serie de circunstancias que no pudo sostener. Alguna vez llegó con el propio Ruggeri a decirle que no le encontraba sentido a la vida. Esto para unos días después terminar con su vida.

¿Cuándo murió Mirko Saric?

Una noche antes del fatídico 4 de abril, Sarich dijo esto en la cena familiar: “Ustedes son unos padres maravillosos, pero mi problema no tiene solución.” Al día siguiente se suicidó tras ahorcarse con una sábana en su cuarto del barrio Flores. Dicho acontecimiento fue de conmoción mundial y nacional, por lo que se le recuerda con mucho cariño y dolor.