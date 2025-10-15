¡INSÓLITO! Vinicius Jr podría terminar en la cárcel

Problemas extracancha para Vinicius Jr tras su fiesta de cumpleaños número 25. La estrella del Real Madrid podría pisar la cárcel tras ser denunciado por hacer una fiesta de dos días entre el 19 y 21 de julio en Brasil y ''perturbar la tranquilidad de ajenos’’ según la denuncia interpuesta por una fuente anónima.

El canterano del Flamengo será procesado por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” y este tipo de situaciones podrían desencadenar que Vini Jr pise la cárcel entre 15 días a tres meses o el pago de una multa. Es el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que se especializa en delitos menores, es el que lleva este caso y según información del medio O Globo señala que el Poder Judicial indicó que la audiencia preliminar se realizará el próximo 6 de noviembre.

Estrellas en la fiesta de Vinicius Jr

El evento de llevó a cabo en una finca justamente dedicada a eventos masivos y en la cual según el denunciante se llevaron a cabo varios conciertos. Figuras como la cantante Annita y el rapero Travis Scott fueron parte de la celebración, entre otras estrellas de aquel país sudamericano. Cabe destacar que, la policía brasileña asistió en varias ocasiones pidiendo que se le bajara el volumen a la música, pero en el momento que se iban las autoridades, volvía a sus decibeles normales.

De momento, Vini Jr estuvo en la concentración de la Selección de Brasil en la que enfrentó a su similar de Corea del Sur y de Japón. En el primer compromiso, el combinado sudamericano goleó a los coreanos, mientras que, en el segundo cotejo cayeron 3-2 en un partido que iban ganando 2-0. Finalmente, el extremo regresará a la concentración del Real Madrid para encarar el compromiso contra el Getafe del domingo 19 de septiembre.