Ghana vs Panamá: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 17 de junio por el Grupo L del Mundial 2026, marcador online
Los canaleros entran en acción ente el combinado africano en busca de tres unidades que serían históricas, sigue el resultado del cotejo por TV Azteca Deportes.
El Estadio Toronto se viste de gala para recibir a la Selección Nacional de Ghana y a su similar de Panamá. Duelo entre africanos y centroamericanos de pronóstico reservado en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro canalero buscará puntuar ante el cuadro africano y hacer historia en la justa veraniega. De la mano de Adalberto Carrasquilla, el conjunto de la Concacaf querrá dar la campanada y soñar con los 16avos de final en Norteamérica 2026.
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