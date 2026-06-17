Ghana vs Panamá: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 17 de junio por el Grupo L del Mundial 2026, marcador online

El Estadio Toronto se viste de gala para recibir a la Selección Nacional de Ghana y a su similar de Panamá. Duelo entre africanos y centroamericanos de pronóstico reservado en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro canalero buscará puntuar ante el cuadro africano y hacer historia en la justa veraniega. De la mano de Adalberto Carrasquilla, el conjunto de la Concacaf querrá dar la campanada y soñar con los 16avos de final en Norteamérica 2026.

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