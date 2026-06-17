¡Casi CUATRO veces más! La DIFERENCIA de sueldos entre Thomas Tuchel y Zlatko Dalić, los DT de Inglaterra y Croacia

El esperado debut de las selecciones de Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026™ este miércoles 17 de junio no solo pone frente a frente a dos potencias futbolísticas en el terreno de juego, sino que también expone una descomunal disparidad financiera en las bancas. Thomas Tuchel y Zlatko Dalić inician su camino en el Grupo L con realidades económicas sumamente distantes.

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El estratega alemán al mando de los Three Lions, Thomas Tuchel, lidera este duelo de carteras con un salario anual de 6.5 millones de dólares. En contraste, el experimentado Zlatko Dalić, quien ha consolidado a Croacia en la élite internacional en los últimos años, percibe 1.7 millones de dólares al año.

La diferencia neta entre ambos técnicos asciende a 4.8 millones de dólares, lo que significa que Tuchel gana casi cuatro veces más que su homólogo croata.

Carlo Ancelotti manda en el tablero global

Si bien la brecha entre Inglaterra y Croacia es llamativa, ninguna de las dos cifras se acerca al techo salarial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El director técnico mejor pagado del planeta en el ámbito de selecciones es el italiano Carlo Ancelotti.

Al frente de la Selección de Brasil, 'Carletto' percibe un imponente sueldo de 11.3 millones de dólares anuales, consolidándose como el estratega con el contrato más lucrativo del torneo en su búsqueda por el hexacampeonato de la Canarinha.

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¿A qué hora es el partido entre Inglaterra vs Croacia?

Hoy, a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Dallas Stadium, se demostrará si los millones invertidos en el banquillo británico rinden frutos o si la disciplina y jerarquía del proyecto croata logran imponer condiciones sin importar los presupuestos.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de ls 13:40 horas con la presencia de Christian Martinoli y Luis García.

