Gianluigi Buffon da emotiva despedida tras renunciar a la Selección de Italia

Este jueves 2 de abril del 2026, Gianluigi Buffon decidió publicar un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales en el que confirmó su renuncia a la Selección de Italia.

Buffon era el jefe de delegación, encargado de apoyar al cuerpo técnico. Pero tras no conseguir la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, prefirió dejar a la Selección.

Su renuncia la había presentado al terminar el partido contra Bosnia pero le pidieron que lo pensara, días después y tras confirmarse la salida de Gravina, Buffon mantiene su decisión de dejar a la Selección.

Rassegnare le mie dimissioni un minuto dopo la fine della gara contro la Bosnia, era un atto impellente, che mi usciva dal profondo. Spontaneo come le lacrime e quel male al cuore che so di condividere con tutti voi.

Mi è stato chiesto di temporeggiare per far fare le giuste… pic.twitter.com/OWtl0znwd0 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) April 2, 2026

El mensaje de despedida de Gianluigi Buffon

En su mensaje, Gianluigi Buffon dejó en claro que es un acto responsable dejar al equipo a pesar de todo lo que han construido de l a mano de Gattuso, pero al no conseguir el objetivo, cree que es justo dejar que los nuevos que lleguen puedan elegir a la persona idónea para utilizar su cargo.

"Presentar mi renuncia un minuto después de que terminara el partido contra Bosnia fue un acto impulsivo, que surgió de lo más profundo de mi ser. Tan espontáneo como las lágrimas y el dolor que siento en el corazón, un dolor que sé que comparto con todos ustedes. Me pidieron que esperara para que todos pudieran hacer las reflexiones adecuadas. Ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al costado, me siento libre para hacer lo que considero un acto responsable, porque, si bien creo sinceramente que hemos construido mucho en términos de espíritu de equipo con Rino Gattuso y todos sus colaboradores, en el poco tiempo disponible para la selección nacional, el objetivo principal era llevar a Italia de regreso a la Copa del Mundo. Y no lo conseguimos. Es justo dejar a quienes me sucedan la libertad de elegir a la persona que consideren más idónea para desempeñar mi cargo".

Por último, recalcó que representar a la Selección Nacional es un honor para él y considera que dejó a personas muy capaces en diferentes puestos.

"Representar a la selección nacional es un honor para mí y una pasión que me ha consumido desde que era niño. He intentado asumir mi papel dedicando toda mi energía a ello, considerando cada sector como un vínculo, un vínculo para el diálogo y la sinergia entre los distintos equipos juveniles, tratando de estructurar, junto con los distintos entrenadores, un proyecto que comience con los más jóvenes y llegue hasta la selección nacional sub-21. Todo esto con el fin de replantear la forma en que se entrena a los jóvenes talentos de la futura selección nacional absoluta. Solicité y obtuve la inclusión de algunas figuras clave y con amplia experiencia, quienes, junto con las habilidades existentes, están impulsando estos cambios necesarios con una visión a mediano y largo plazo. Esto se debe a que creo en la meritocracia y la especialización laboral. Corresponderá a los responsables juzgar la validez de estas decisiones. Lo guardo todo en mi corazón, con gratitud por el privilegio y la enseñanza que, incluso en su doloroso epílogo, me deja esta intensa experiencia. ¡Forza Azzurri siempre!"