¡ÚLTIMA HORA! Gianni Infantino confirma show de medio tiempo en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y adelanta a Coldplay como invitado

Aunque ya se tenían pistas de que en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM habría un show de medio tiempo, a casi dos meses de que arranque el evento Gianni Infantino ha confirmado un momento especial y nunca antes visto que se celebrará en Metlife Stadium en la ciudad de New Jersey cuando los finalistas se estén disputando el trofeo.

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Infantino, presidente de la FIFA participó en un evento con miras a la Copa del Mundo y ahí explicó un poco de lo que se está preparando para el 19 de julio en la cancha en donde se jugará la Final. Abundó en que se estima un enorme show para un evento de ese calibre, y adelantó el artista estelar que estará en escena.

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Coldplay, la banda encargada del show de medio tiempo

El grupo que encabeza Chris Martin, Coldplay será la que esté en este show, pero cuando Infantino parecía iba a dar más detalles se detuvo y recalcó que no será solo Coldplay, sino un grupo más de artistas que aparecerán.

"Por primera vez en la historiaa en la final, que tendrá lugar e 19 de julio en New Jersey, habrá un show de medio tiempo, encabezado por Chris Martin y Coldplay, así que no puedo hablar más, actuarán no solo uno, varios y será algo fantástico"

Este evento de la Final del Mundial, de inmediato ha sido comparado con el mediotiempo de un Super Bowl, pero de acuerdo a lo dicho será aún más grande, por lo que parece que se puede esperar cualquier cosa y una alineación poderosa para dejar un antecedente del músculo de la FIFA.