¡De cárcel! Apenas regresó de su lesión Mateo Chávez y una temeraría entrada casi lo rompe

El mexicano Mateo Chávez tiene apenas unos días que logró reintegrarse de lleno a las actividades luego de una lesión sucedida en febrero y hoy con el AZ Alkmaar por poco y le rompen la pierna en duelo de Conference League ante el Shaktar y todo esto a dos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde busca colarse.

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El jugador fue titular, se muestra en buen nivel y su entrenador le ha dado la confianza en su retorno luego de esa lesión que le alejó por semanas de los partidos en Eredivisie y competencias europeas.

Pero este 16 de abril pudo haber ocurrido algo más grave, siendo el responsable el defensor por la banda de la derecha, Tobias quien al ver que no iba a llegar el balón en lugar de frenar su marcha se fue con los tacos por delante lastimando al mexicano Mateo Chávez, quien por fortuna solo sufrió del impacto y de una marca en su piel que no ponen en peligro su carrera.

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Tobias, no recibió amarilla por casi romper a Mateo Chávez

Por esa entrada para sorpresa de todo mundo, Tobias no fue amonestado y la acción que ocurrió en tiempo agregado del primer tiempo no fue bien juzgada. Era roja y parece no haber un debate tan profundo en ese tema.

Al 72', Tobías por otra situación fue amonestado, y entonces es cuando toma aún más relevancia porque pudo haber sido expulsado.

Al final el partido de vuelta terminó 2-2 entre Alkmaar y Shaktar, pero el marcador global de 5-2 ha puesto al equipo del mexicano, eliminado en la instancia de Cuartos de Final de Conference League.