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Kylian Mbappé se burla en redes sociales tras oferta de Al-Hilal

El delantero de París Saint-Germain, Kylian Mbappé, reapareció en redes sociales con risas tras la oferta que habría hecho Al-Hilal por el francés

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Escrito por: Iván Vilchis

¡Se burló! Kylian Mbappé reaccionó tras oferta de Al-Hilal

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Kylian Mbappé ha sido uno de los jugadores que más polémica ha generado en las últimas semanas, pues el conjunto del PSG está buscando venderlo ya que el francés no quiere renovar contrato y la directiva no quiere que se vaya gratis el siguiente año.

Con la urgencia de venderlo, el conjunto del París Saint-Germain ha recibido varias ofertas de diferentes equipos pero hay una que ha terminado por llamar la atención de todos pues es que el club saudí Al-Hilal ofrece 300 millones de euros para fichar al jugador.

Con la oferta vendría un millonario salario para Mbappé. Diferentes medios internacionales aseguran que la cifra de salario que le ofrecerían sería de 700 millones de euros al año. Algunos explican que podría ser un contrato de un año para que después pueda seguir con su carrera en Europa.

En caso de que acepte Kylian, estaría ganando 58,3 millones de euros al mes, 13,3 millones de euros a la semana y 1,9 millones de euros al día.

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Giannis Antetokounmpo pide ser fichado por el Al-Hilal

Con los diferentes rumores sobre el futuro del delantero, por fin ha vuelto aparecer a través de redes sociales riendo sobre la oferta del Al-Hilal. La razón es que el famoso pivote de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, publicó en sus redes sociales un mensaje pidiéndole Al-Hilal que mejor lo fiche a él por su gran parecido con Kylian Mbappé y subió una foto de él.

Al Hilal puedes llevarme. Me parezco a Kylian Mbappé”.

Su publicación se hizo viral por la broma pues el salario que le ofrecerían a Mbappé es bastante alto. El delantero reaccionó a la publicación con 13 emojis riéndose.

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