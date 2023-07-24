¡INSÓLITO! PSG recibe oferta de 300 millones por Mbappé

El equipo del Paris Saint Germain (PSG) recibe una oferta por el astro francés Kylian Mbappé que está fuera de este mundo y es que el club saudí Al-Hilal ofrece 300 millones de euros para fichar al jugador.

Una oferta récord que el equipo campeón del futbol francés estaría dispuesto a aceptar si Mbappé accediera a irse, aunque mantiene también abiertas conversaciones con otros equipos, como el Barcelona, según indican varios medios informativos.

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Según información de L'Équipe, el PSG está dispuesto a hablar con todo el mundo sobre el fichaje del máximo jugador francés del momento, al que ha dejado fuera de su gira de verano por Japón y Corea del Sur, una forma de ponerle más presión, en el pulso por su futuro.

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Así, la presunta oferta del club Al-Hilal, donde jugarán esta temporada el internacional serbio Sergej Milinković-Savić y el defensa senegalés Kalidou Koulibaly, convertiría a Mbappé en el fichaje más caro de la historia.

Hasta ahora, es el propio PSG el que más ha pagado por un jugador, al comprar al brasileño Neymar al Barcelona por 222 millones de euros en 2017.

Pláticas entre PSG y Barcelona por Mbappé

Precisamente, los directivos del club parisino y los del Barcelona tendrían agendada hoy una reunión telefónica para hablar sobre el interés del equipo campeón de España por el delantero estrella de la selección de Francia, de acuerdo con el periódico galo.

Otros clubes interesados, según la prensa francesa, son Chelsea, Manchester United, Inter de Milán y Tottenham, además del Real Madrid, que suena desde hace años como destino preferido de Mbappé.

En tanto, el delantero continúa estos días entrenándose en la nueva ciudad deportiva del PSG en Poissy, a las afueras de París, junto al resto de descartados de la gira asiática.

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Una forma de la directiva catarí del club parisino para presionarle de forma que, bien prolongue su contrato un año más, hasta junio de 2025 antes del 31 de julio, o bien se vaya este mismo verano, pero con un fichaje.

El PSG busca así evitar que Mbappé, su jugador insignia, se marche libre a finales de 2024, tal y como el delantero ha manifestado que sería su decisión, lo que implicaría que puede fichar gratis por otros equipos.