André-Pierre Gignac, cerca del ¿Atlante?

El técnico Miguel Herrera reconoció que hay versiones que hablan de la posibilidad de que el delantero André-Pierre Gignac se una al Atlante en su regreso a la Liga BBVA MX como uno de los refuerzos “bomba” para el próximo torneo.

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En especial ante los rumores que señalan que el atacante francés estaría disputando su último semestre con el equipo de la “U” de Nuevo León, sin que hasta el momento se haya aclarado cuál será el futuro del “Bómboro”.

El “Piojo” también reveló que hay otros jugadores que también pusieron en el radar de los “Potros de Hierro”, pero indicó cuál es el panorama que tienen en la búsqueda de fichajes.

"Y se quedaron cortos, sonó Chícharo (Hernández), sonó Henry (Martín), ayer me hablaron de Monterrey si venía Gignac, la verdad es que, qué bueno, nos ilusiona pensar que están pensando en este equipo por todo lo que se ha hablado por todo lo despierta ser atlantista”, dijo.

¿Le alcanzará a Chivas para remontar a Tigres en la Liguilla?

Herrera tiró bombas en su presentación

Así lo mencionó durante su presentación ante la prensa en el Estadio Banorte, como nuevo director técnico del Atlante, de cara al torneo Apertura 2026.

“Simplemente es ir aterrizando los nombres reales, tenemos un hombre ancla para nosotros muy importante que es el ‘Hobbit’ (Bermúdez), un tipo con toda la estirpe atlantista, es el máximo ganador de títulos”, añadió.

Miguel Herrera reconoció que la llegada de fichajes será acorde al presupuesto que le asignen, con la proyección de sacar el máximo provecho a todos los elementos con los que cuente.

Por su parte, Gignac se mantiene concentrado con los Tigres en vísperas del partido de vuelta de los cuartos de final ante las Chivas de este fin de semana en cuanto a la Liguilla del futbol mexicano, sumado a la final de Concachampions en la que se medirán al Toluca.

¿Cuándo es el debut oficial del Atlante en la Liga BBVA MX?

De acuerdo con los reportes más recientes, el debut oficial del Atlante en su regreso al máximo circuito está programado para el viernes 17 de julio, fecha en la que comenzará el torneo Apertura 2026, apenas dos días antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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