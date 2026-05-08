¡En RIESGO! Figura de Canadá podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Malas noticias para la Selección de Canadá. A 34 días para que de inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hay un jugador que se encuentra en riesgo de no disputar el certamen que arranca el próximo 11 de junio.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Chivas emite postura tras ultimátum de la Selección Mexicana

Mediante redes sociales, el Bayern Munich ha confirmado la lesión de Alphonso Davies, quien vio actividad a media semana en las semifinales de la UEFA Champions League frente al PSG.

“Alphonso Davies sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. El internacional canadiense estará de baja durante varias semanas…”, señala el comunicado del equipo de Alemania.

Por su parte, la Selección de Canadá también emitió un comunicado esperando poder contar con el zaguero para el torneo de verano.

“Estamos contigo, Capitán. Mantenemos un contacto estrecho con Alphonso y seguimos en comunicación con el equipo médico del Bayern tras su reciente contratiempo.

“Nuestro enfoque está en apoyar su recuperación y proporcionar todos los recursos disponibles, incluida la experiencia especializada en tejidos blandos, para ofrecerle la mejor vía posible de regreso a la plena forma física de cara a la Copa Mundial de la FIFA™, expresa el combinado de ‘La Hoja de Maple’.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Canadá dirigida por Jesse Marsch comparte el Grupo B junto a Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Toluca emite comunicado tras ultimátum de Javier Aguirre y la Selección Mexicana