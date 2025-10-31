Gignac podría jugar su último Clásico Regio; ¿cuántos goles le ha marcado a Rayados?

Este sábado el mundo del futbol se paralizará para presenciar una edición más del Clásico Regio, el número 141 en la historia. Este podría ser recordado por millones de personas, pues podría significar el último clásico en el que André-Pierre Gignac esté presente como jugador de Tigres .

Desde su llegada a Tigres hace más de una década, André-Pierre Gignac ha tenido la oportunidad de disputar varios Clásicos Regios en su historia, convirtiéndose así en uno de los mejores en cuanto al rubro del gol se refiere. Ante ello, ¿te has preguntado cuántas dianas le ha anotado a Rayados?

¿Cuántos goles tiene Gignac cada que enfrenta a Rayados en el Clásico Regio?

Al día de hoy, y desde su llegada en el 2014, André-Pierre Gignac ha tenido la oportunidad de disputar un total de 32 Clásicos Regios oficiales, mismos de los cuales 16 han sido en cancha visitante. Un Dato realmente llamativo en este punto es que el francés ha logrado marcarle a su rival en 14 ocasiones distintas.

⚽️ 𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝗰𝗼𝗿𝗱, 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟬 🇫🇷



🎥 Así el seguimiento especial para el ahora 𝑴𝒂́𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑮𝒐𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐́𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒍𝒂́𝒔𝒊𝒄𝒐 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐, @10APG. pic.twitter.com/mLtwGv0cqY — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 27, 2023

De hecho, gracias a sus 14 anotaciones Gignac no solo es el máximo goleador de Tigres en este tipo de encuentros, sino que también es el mandamás en cuanto a dianas se refiere en la historia del Clásico Regio, pues detrás de él aparece Mario Mota Souza con 11 goles, mientras que el Top3 lo cierra Claudio Núñez con 8 tantos.

En este contexto, la edición 141 del Clásico Regio podría ser la última en la que Gignac forme parte activa del cuadro felino, esto considerando su edad, las lesiones que ha arrastrado y el deseo de Ibañez de quedarse como el centro delantero fijo del club de cara a los próximos años.

¿Cuándo y dónde será el Clásico Regio entre Rayados y Tigres?

La Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX vivirá uno de los duelos más importantes de la temporada cuando Tigres visite la cancha del BBVA Bancomer para enfrentarse a Rayados, en duelo que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre en punto de las 19:06 horas.