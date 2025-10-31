Serie Mundial 2025: ¿Cuál es el sueldo de Alejandro Kirk, jugador de los Toronto Blue Jays?

La Serie Mundial 2025 no solo no ha decepcionado, sino que ha superado las expectativas de los amantes de este deporte. Y es que, cuando se esperaba que los Dodgers dominaran por completo, los Toronto Blue Jays, de la mano de Alejandro Kirk, han logrado venir de atrás para tener la ventaja momentánea en el Clásico de Otoño.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Es precisamente el del norte del país quien ha sobresalido y, por ende, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Toronto no solo en esta Serie Mundial, sino también a lo largo de la temporada. Ahora bien, ¿te has preguntado cuál es el salario de Alejandro Kirk en la MLB?

¿Cuál es el sueldo de Alejandro Kirk en los Toronto Blue Jays?

Según detalla El Heraldo Deportes, para la temporadas 2025 el sueldo base de Alejandro Kirk con los Toronto Blue Jays de la MLB asciende a los 4.6 millones de dólares; es decir, alrededor de 80 millones de pesos, una cifra que engloba la importancia que tiene con su equipo actual.

¡El orgullo de Tijuana!

Alejandro Kirk fue inmortalizado en las calles de su ciudad natal por el artista Mode Orozco. pic.twitter.com/Wf5j6TOhie — MLB México (@MLB_Mexico) October 30, 2025

De hecho, la cantidad antes mencionada no se acerca a lo que, en el pasado, Alejandro Kirk ganaba como beisbolista profesional. Este aumento deriva de varios puntos específicos, entre los que destacan el liderazgo que tiene y el hecho de que este acuerdo se extiende hasta el año 2030; es decir, durante las próximas cinco temporadas.

Cabe mencionar que Alejandro Kirk no solo es uno de los jugadores preferidos de la afición, sino también uno de los más constantes, pues en parte a su relevancia los Toronto Blue Jays obtuvieron 94 victorias en la temporada, mismas que fueron suficientes para que hoy en día luche por la Serie Mundial.

¿Cómo va la Serie Mundial después de cinco juegos?

El Juego 5 de la Serie Mundial trajo consigo una nueva victoria de los Azulejos de Toronto, escuadra que ahora mismo lidera el Clásico de Otoño con 3-2 . Vale decir que el siguiente duelo será en su casa, por lo que, con una victoria, se convertirían en los auténticos campeones de la temporada 2025 de la MLB.