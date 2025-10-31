deportes
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Checo Pérez lanza nueva crítica hacia Max Verstappen previo a su regreso a la F1

Sergio, Checo Pérez, volvió a entregar unas declaraciones bastante picantes en torno a cómo fue su relación con Red Bull y el neerlandés Max Verstappen.

checo-perez-critica-max-verstappen-regreso-f1.jpg
Instagram: Checo Pérez
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Una vez superado el GP de México , los amantes de la Fórmula 1 al interior del país se dicen listos para lo que será el regreso de Sergio, Checo Pérez al automovilismo profesional. Y, mientras esto ocurre, el nacido en Guadalajara saltó una nueva crítica en contra de su excompañero, Max Verstappen.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Checo Pérez y Max Verstappen coincidieron durante varias temporadas cuando ambos formaban parte de Red Bull, esto antes de que la escudería despidiera al mexicano. En ese sentido, Sergio tiene muy claro que ser compañero del neerlandés es un trabajo que no cualquiera podría lograr.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su etapa junto a Max Verstappen?

Checo Pérez concedió una charla con el medio Sky Sports F1 en donde reveló detalles de su estancia en Red Bull con Max Verstappen. En primera instancia, el mexicano destacó que muy pocos pueden soportar el ritmo de ser compañero del neerlandés, incluso asegurando que a experimentados como Charles Leclerc y Lewis Hamilton les costaría mucho trabajo.

Te puede interesar: ¿Cuándo sabrá Cruz Azul a quién enfrentará en la Copa Intercontinental?

Te puede interesar: Así fue el debut de Cristiano Jr con la Selección de Portugal

Pérez relató que estar a lado de Max es un trabajo complicado para el piloto de segunda categoría como lo fue él, señalando que “todos están condenados” a adaptarse al modelo de monoplaza que Verstappen elija, y no a uno que le pueda convenir a ambos pilotos.

Finalmente, explicó que como piloto es difícil pensar en cómo conducir cuando tienes como compañero a Max Verstappen. Pese a ello, evidenció que juntos lograron grandes cosas en Red Bull, pues la pareja obtuvo varios campeonatos colectivos para la escudería austriaca.

¿Cuándo volverá Checo Pérez a la Fórmula 1?

Sergio, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 para la próxima temporada bajo el mando de Cadillac, escudería que hará su debut en la F1 y que también contrató al finlandés Valtteri Bottas , con quien el mexicano tuvo una linda rivalidad cuando este formaba parte de Mercedes y era coequipero de Lewis Hamilton.

Checo Pérez
Max Verstappen
Red Bull
Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

