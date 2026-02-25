¿Gilberto Mora, descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026? Javier Aguirre toma las riendas del caso

Muy preocupados se encuentra el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, liderado por Javier ‘Vasco’ Aguirre, con la lesión que sufre la joven estrella de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora y que lo podría dejar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que sería un fuerte golpe para el conjunto azteca.

El técnico nacional compartió sus impresiones sobre el estado físico del jugador y los métodos de recuperación que se están evaluando, dejando claro que el camino hacia una posible participación en la fiesta mundialista aún está lleno de incertidumbre.

El Vasco señaló que recientemente estuvo en Tijuana para seguir de cerca la evolución de Mora, quien buscaba una tercera opinión médica. “Es una lesión bastante compleja, que genera teorías diversas. Una de ellas es operarse inmediatamente, con un periodo corto de recuperación; otra es el reposo absoluto, y también existe la opción de descanso activo, que no significa tirarse a la cama 30 días”, señaló. Aguirre subrayó que, aunque el jugador todavía refiere molestias, los especialistas consideran que el tratamiento aplicado es adecuado.

El técnico mexicano destacó que existe una comunicación permanente con los médicos que atienden al futbolista, similar a lo ocurrido con César “Chino” Huerta, quien padeció una pubalgia y fue operado. “Estamos en bastante comunicación con sus médicos, especialistas. Igual que el Chino Huerta”, comentó Javier, reforzando la idea de que el seguimiento es minucioso y coordinado.

Aguirre confía en que la juventud y la mentalidad de Mora serán determinantes en su recuperación. Sin embargo, fue claro al señalar que, en este momento, el jugador no está disponible ni para la Selección Mexicana ni para Tijuana. “¿En qué tiempo estará? No lo sé. Hasta donde está el dolor es imposible exigirle más al cuerpo”, apunto, dejando abierta la incógnita sobre los plazos de regreso.

¿Gilberto Mora se recuperará para estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La gran pregunta es si Gilberto Mora podrá estar listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque no existe un calendario definido para su recuperación, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana mantiene la esperanza de que el joven pueda superar la lesión y convertirse en una opción real para la justa mundialista. Su talento y proyección lo colocan como uno de los nombres a seguir, pero todo dependerá de cómo responda su cuerpo a los tratamientos y del tiempo que requiera para volver a competir al máximo nivel.

¿Cuál es la lesión de Gilberto Mora?

Gilberto Mora sufre de pubalgia que es una afección que se caracteriza por dolor en la zona del pubis, la ingle o la parte baja del abdomen. Es muy común entre deportistas, especialmente en disciplinas que implican movimientos repetitivos de los miembros inferiores, como el futbol.

En términos médicos, también se le conoce como “hernia del deportista” o dolor inguinal crónico. Se produce por una inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal y los aductores en el pubis, lo que genera molestias persistentes que pueden limitar el rendimiento físico.

Principales características

Síntomas : dolor progresivo en el pubis y la ingle, que puede irradiarse hacia el abdomen bajo o los muslos.

: dolor progresivo en el pubis y la ingle, que puede irradiarse hacia el abdomen bajo o los muslos. Causas : sobrecarga muscular, desequilibrios entre la musculatura abdominal y los aductores, entrenamientos intensos o movimientos repetitivos.

: sobrecarga muscular, desequilibrios entre la musculatura abdominal y los aductores, entrenamientos intensos o movimientos repetitivos. Tratamiento: puede incluir reposo, fisioterapia, fortalecimiento muscular, y en casos más graves, cirugía.

En conclusión, la situación de Gilberto Mora refleja la complejidad de las lesiones en el futbol moderno y la importancia de un manejo médico cuidadoso. El futuro del jugador rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue siendo incierto, pero su juventud y determinación podrían ser la clave para que México recupere a una de sus promesas más brillantes.

