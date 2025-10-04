deportes
Nota

¡La FIGURA! Gilberto Mora es líder en la tabla de goleo del Mundial Sub-20

Gilberto Mora logró llegar a tres goles anotados en el Mundial Sub-20 y se encuentra peleando en el liderato de goleo del torneo

Gilberto Mora México Mundial Sub-20
Iván Vilchis
Selección Azteca
Gilberto Mora sigue luciéndose en el Mundial Sub-20 y tras disputar la tercera jornada de la Fase de grupos, logró subir a la cima de la tabla de goleo, luego de macar gol ante Marruecos.

Mora, fue el MVP del partido de México vs Marruecos al marcar gol desde los once paso, anotación con la que aseguró la clasificación de la Selección Mexicana a Octavos de Final al quedar en segundo lugar del grupo C con cinco puntos.

Te puede interesar: Prensa de España se rinde ante Gilberto Morapor sus goles en el Mundial Sub 20: “Perla mexicana, está siendo el mejor del torneo”

Mora empatado en la tabla de goleo del Mundial Sub-20

Con la anotación, Mora logró llegar a tres goles, por lo que se encuentra empatado en el primer lugar con Alejo Sarco de Argentina y Benjamin Cremaschi de Estados Unidos.

  • Alejo Sarco Argentina Sub 20, 3 goles en 2 partidos
  • Benjamin Cremaschi Estados Unidos Sub 20, 3 goles en 2 partidos
  • Gilberto Mora México Sub 20, 3 goles en 3 partidos

Por debajo aparecen futbolistas como: Rion Ichihara (Japón), Hisatsugu Ishii (Japón), Hennadii Synchuk (Ucrania), Yassir Zabiri (Marruecos), Nolan Norris (Estados Unidos), Siviwe Magidigidi (Sudáfrica), Ian Subiabre (Argentina) y Michael Camejo (Cuba), que han logrado marcar dos goles, algunos faltan por disputar el juego de la jornada 3.

Mora la figura de México en el Mundial Sub-20

Mora puede pelear por ser el campeón de goleo del Mundial Sub-20. Hasta el momento, lleva tres goles y al avanzar a Octavos de Final, tiene la posibilidad de poder aumentar la cantidad a su cuenta.

El mexicano ha sido considerado como uno de los futbolistas más destacados del torneo con tan solo 16 años de edad. Con un doblete ante Brasil y marcando el gol necesario para vencer a Marruecos y clasificar a la siguiente fase, los aficionados mexicanos tienen su esperanza en el atacante.

Su buena actuación, ha provocado que diferentes equipos de Europa muestren interés en el jugador.

Selección Mexicana
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

