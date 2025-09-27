BOMBAZO: Gilberto Mora estaría en el radar de un GIGANTE de Europa

A pesar de que los mercados de fichajes en México y Europa ya se cerraron, se ha reportado el interés de un equipo de Europa por un futbolista mexicano que milita en los Xolos de Tijuana.

El equipo de Europa que buscaría a Gilberto Mora

De acuerdo a diversos reportes, Gilberto Mora estaría en el radar del Manchester United, equipo que seguiría al jugador de 16 años de edad durante la Copa del Mundo Sub-20 con sede en Chile en la que la Selección Mexicana tiene como rivales a Brasil, España y Marruecos durante la Fase de Grupos.

Jugando para el equipo de La Frontera, mismo que actualmente dirige Sebastián Abreu, Gilberto Mora tiene un registro de 41 partidos jugados con marca de siete goles y dos asistencias. En la presente campaña, el Torneo Apertura 2025, el mediocampista ha tenido actividad en ocho partidos bajo el mando del ‘Loco’ Abreu.

En el Mundial Sub-20, la Selección Mexicana debuta frente a Brasil el domingo 28 de septiembre. Posteriormente, la Fecha 2 la juegan frente a ‘La Furia’ el 1 de octubre y cierran la primera etapa de competencia el 4 de octubre ante Marruecos.

La intención del Manchester United, escuadra comandada por Ruben Amorim, es seguir la actividad del juvenil de los Xolos de Tijuana a lo largo del certamen internacional, competencia en la que Gilberto Mora se encuentra dentro de los 15 jugadores más valiosos del Mundial de Chile 2025 con un valor aproximado a los 4,5 millones de euros.

Por ahora, mientras Gilberto Mora disputa la Copa del Mundo de categorías inferiores con la Selección Mexicana, los Xolos tienen como rival a Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga BBVA MX.

