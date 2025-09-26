Así va la tabla general del Apertura 2025 en la Liga BBVA MX Femenil tras 12 fechas completas

Se fueron 12 fechas completas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil. Luego del partido pendiente entre Mazatlán y Pumas, correspondiente a la Jornada 6, todos los equipos se encuentran en igualdad de partidos disputados en un certamen que es liderado por Tigres.

Dirigidas por Pedro Martínez, la escuadra de las Amazonas ocupa el primer lugar de la competencia con 29 puntos, mismas unidades que registra Pachuca en el segundo puesto.

En tercero, aparece el Club América comandado por Ángel Villacampa con 26 puntos, seguidas de Toluca con 24, Chivas con 23 y Pumas con 22 unidades tras vencer a las Cañoneras en el duelo reprogramado.

Por su parte, León es séptimo con 21 puntos y por debajo se encuentran las Rayadas (20), Juárez (19), Atlético de San Luis (18), Atlas (18) y Cruz Azul (17), equipos con doble dígito en la tabla general.

En la zona baja se encuentran Tijuana con 9 puntos, Necaxa con 8, Querétaro con 7, Santos Laguna y Puebla con 5 unidades y en el fondo Mazatlán con registro de 2 puntos.

Partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025

Tijuana vs Querétaro

América vs Juárez

Tigres vs León

Pumas vs Atlético de San Luis

Pachuca vs Cruz Azul

Necaxa vs Rayadas

Atlas vs Toluca

Santos vs Puebla

Mazatlán vs Chivas

