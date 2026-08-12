Gilberto Mora, el jugador que supera a Messi y Lewandowski en este apartado

Con apenas 17 años de edad, Gilberto Mora se ha convertido en uno de los jugadores más interesantes y con gran proyección no solo de México, sino a nivel continental, pues un dato revelador lo pone a la par e, incluso, por encima de Lionel Messi y Robert Lewandowski.

Gilberto Mora: la historia de la joya mexicana que podría ser el jugador más joven de La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Como sabes, en estos momentos el torneo Apertura 2026 se encuentra en un parón de actividades dado que se celebra la Leagues Cup, evento en donde lo mejor se la MLS y la Liga BBVA MX se enfrentan y en donde el mismo Gilberto Mora se encuentra disputando minutos con Xolos.

¿En qué dato Gilberto Mora supera a Lionel Messi y Lewandowski?

Previo al inicio de la Leagues Cup se dio a conocer un listado con los futbolistas más importantes y costosos que forman parte de este evento. Se pensaría que la MLS comandaría los primeros lugares considerando que cuenta con estrellas de élite en algunos de sus equipos.

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Sin embargo, la realidad es que, en estos momentos, es Gilberto Mora el jugador con la carta más valiosa al tener un costo de 25 millones de euros, monto que se puede explicar por su edad, su regularidad en Xolos y la participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta cantidad de dinero, Gilberto Mora deja en segundo lugar a Lionel Messi, jugador del Inter Miami cuyo valor es de 15 millones de euros. En el tercer lugar aparece Antoine Griezmann con 8 millones, mientras que el cuarto lugar es para el centro delantero polaco con 7 millones.

¿Cuáles son los números de Gilberto Mora en Xolos?

Gilberto Mora tuvo su debut con Xolos de Tijuana de la mano de Juan Carlos Osorio hace algunas temporadas, por lo que, a pesar de tener 17 años, ya cuenta con experiencia en la primera división con los fronterizos, equipo en donde registra 11 anotaciones y dos pases a gol en 55 juegos disputados.