Gilberto Mora llama la atención de cuatro clubes en Europa

El talento mexicano vuelve a brillar en la escena internacional gracias a Gilberto Mora, la joven promesa de apenas 16 años que está robando los reflectores en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. El mediocampista, que debutó desde las fuerzas básicas de los Xolos de Tijuana , ha sido pieza clave en el desempeño del combinado nacional, especialmente tras su destacada actuación frente a España, donde anotó los dos goles que sellaron el empate 2-2 para México.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido para los grandes clubes del viejo continente. A su corta edad, Gilberto Mora demuestra una madurez y control del juego dignos de un futbolista experimentado, motivo por el cual ya se encuentra en la mira de algunos de los equipos más importantes de Europa . Su nombre comienza a ser tema recurrente en medios deportivos internacionales, que lo colocan como una de las joyas más prometedoras del futbol mexicano.

Equipos que buscan fichar a Gilberto Mora

De acuerdo con reportes de TEAMtalk, cuatro gigantes del futbol mundial siguen de cerca al mediocampista mexicano Gilberto Mora tras su participación en el Mundial Juvenil de la FIFA:



Real Madrid

Barcelona

Arsenal

Manchester City

Estos clubes europeos habrían mostrado interés en incorporar a Gilberto Mora a sus divisiones juveniles o incluso, al primer equipo en el mediano plazo. Su capacidad técnica, visión de campo y efectividad frente al arco lo han convertido en uno de los jugadores más observados del Mundial Sub-20, donde continúa demostrando por qué muchos ya lo comparan con figuras consagradas.