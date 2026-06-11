Gilberto Mora rozó la historia: el récord internacional que no pudo romper en el Mundial 2026 por cuestión de días

Hoy, 11 de junio, arranca oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Entre toda la emoción de ver rodar el balón en casa, hay un nombre que acapara los reflectores: Gilberto Mora. El joven talento está a nada de hacer historia pura con la Selección Mexicana, aunque se quedará muy cerca de romper una de las marcas más longevas del futbol mundial.

Es un hecho que, en el momento en que sume sus primeros minutos en el torneo, Mora se convertirá en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial. Nacido el 14 de octubre de 2008, el mediocampista llega a esta justa con 17 años y casi ocho meses, destrozando cualquier registro previo en el balompié nacional.

Sin embargo, el récord internacional absoluto seguirá intacto. La marca histórica le pertenece al norirlandés Norman Whiteside, quien sorprendió al planeta al debutar en España 1982 con apenas 17 años y 41 días. Por una cuestión de meses en el calendario, el mexicano no podrá adueñarse de esta cima global, rozando apenas la hazaña de Whiteside.

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Más allá del récord mundialista, lo que Mora está logrando a su corta edad no es menor. Ser el seleccionado más joven de México en un Mundial donde somos anfitriones lo pone en una vitrina inmejorable. Los libros de historia nacional ya tienen su nombre apartado; ahora solo falta que el árbitro dé el silbatazo inicial para verlo brillar en la cancha.

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El jueves 11 de junio dará inicio la Gran Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica, como en el Mundial de 2010 y podrás vivirlo en VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y en nuestras plataformas digitales (APP y Sitio Web).

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