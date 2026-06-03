Gilberto Mora es el más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™: ¿Cuántos años tenía Messi al debutar?

Con todas las listas de convocados de los 48 países que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se pudo confirmar que Gilberto Mora será el futbolista más joven en participar de esta edición. El mediocampista de la Selección Mexicana acudirá a la justa mundialista con 17 años, 7 meses y 28 días, siendo un récord absoluto del combinado azteca. Sin embargo, ¿cuántos años tenía Lionel Messi cuando debutó en un certamen mundialista?

Lionel Messi acudirá a su sexta Copa Mundial de la FIFA™ e integrará una lista histórica, ya que ningún jugador había logrado disputar seis torneos diferentes de esta índole. Probablemente, en México, Canadá y Estados Unidos veamos la última aparición del astro argentino en una justa mundialista, a 20 años de su debut en la competición. No obstante, ‘Leo’ Messi era mayor que Gilberto Mora cuando le tocó jugar su primer partido.

Lionel Messi debutó en Alemani 2006

El debut de Lionel Messi con la Selección de Argentina

Messi tuvo su primer encuentro con la Selección de Argentina en una Copa Mundial de la FIFA™ en la edición 2006. En aquella ocasión, luciría el número ‘19’ en su camiseta y tendría su primera aparición contra Serbia y Montenegro en Fase de Grupos, partido que sería un trámite para los sudamericanos al vencer por una auténtica goleada 6-0.

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Ese día, ‘Leo’ Messi sumaría sus primeros minutos en una Copa Mundial de la FIFA™ con 18 años, 11 meses y 23 días, a muy poco tiempo de cumplir sus 19 años. A pesar de ser más longevo que Gilberto Mora, el futbolista argentino venía de sorprender al mundo del futbol con su nivel en el FC Barcelona de España.

Messi venía de disputar dos temporadas con el Barça, siendo protagonista en los dos títulos de Liga 2004/05 y 2005/06, además de haber ganado la UEFA Champions League 2005/06. Como si fuese poco, Lionel ya había sido campeón con la camiseta de su país al haber sido campeón Mundial Sub-20 el año anterior.

LEIPZIG, GERMANY - JUNE 24: Lionel Messi of Argentina is put under pressure by Zinha, Gerardo Torrado and Gonzalo Pineda of Mexico during the FIFA World Cup Germany 2006 Round of 16 match between Argentina and Mexico played at the Zentralstadion on June 24, 2006 in Leipzig, Germany. (Photo by Clive Mason/Getty Images) |Clive Mason/Getty Images

Gilberto Mora podría romper un récord de Pelé

Además de ser el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el juvenil de Xolos de Tijuana podría desplazar a Pelé de un récord con años de antigüedad. En estos momentos, el histórico jugador brasileño ostenta la marca de ser el jugador más joven en debutar en un certamen mundialista y además marcar en el mismo partido.

Sucedió en la edición 1982, cuando la Selección de Brasil enfrentó a Galés y Pelé consiguió escribir su nombre en el marcador. Por aquel entonces, el astro sudamericano tenía 17 años y 249 días.

En el caso de Gilberto Mora, llegará al debut contra Sudáfrica el día 11 de junio con 17 años y 240 días, por lo que si consigue jugar e incluso marcar ante los africanos, le arrebatará esta histórica marca a nada más ni nada menos que a Pelé.