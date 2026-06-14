El GRANDE de EUROPA que seguirá a Gilberto Mora en el Mundial 2026; ¿cuánto vale el mexicano?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente ha llegado y, sin duda, uno de los jugadores que acapara las miradas es Gilberto Mora, quien con 17 años de edad busca ser un elemento diferencial en el esquema de la Selección Mexicana del Vasco Aguirre.

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Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, tiene todo listo para tener una participación importante con la Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo este contexto, distintos reportes sostienen que un grande de Europa lo estará siguiendo de cerca en este evento.

¿Real Madrid seguirá de cerca a Gilberto Mora en el Mundial 2026?

De acuerdo con información del periodista Alejandro Orvañanos, el Real Madrid, equipo de España y el más importante en la historia de este deporte, estaría analizando de cerca el accionar de Gilberto Mora con la Selección Mexicana durante esta Copa Mundial de la FIFA.

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Cabe mencionar que, en el pasado se mencionó que el cuadro merengue había puesto sus ojos en la joya del conjunto de la frontera; sin embargo, hoy el interés habría vuelto con el Mundial a unos días de comenzar, por lo que se sostiene que si tiene una buena participación el cuadro español podría ir por él.

Ante ello, es preciso aclarar que, de acuerdo con medios especializados, la carta de Gilberto Mora tiene un valor de 10 millones de euros; sin embargo, su representante ha mencionado en reiteradas ocasiones que este puede ascender hasta los 15 millones de euros.

¿Cuáles son los números de Gilberto Mora a nivel clubes?

Gilberto Mora debutó en la máxima categoría de la Liga BBVA MX hace unas temporadas; sin embargo, ya cuenta con un rodaje importante en Xolos. De hecho, el portal Transfermarkt sostiene que, hasta ahora, el mexicano acumula 10 anotaciones y dos pases a gol en poco más de 3,000 minutos distribuidos en 53 juegos.