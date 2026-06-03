Duckens Nazón: el carismático futbolista que RECHAZÓ jugar con Francia por amor

La Selección de Haití formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de más de cuatro décadas de no hacerlo, por lo que son muchas las curiosidades existentes en torno a una escuadra caribeña que tiene como objetivo sorprender en el terreno de juego mediante una de sus figuras: Duckens Nazón.

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Referente de la Selección de Haití de tres cuartos del campo en adelante, la realidad es que Duckens Nazón se ha vuelto uno de los elementos más importantes y seguidos que el cuadro caribeño tiene en la actualidad. Por tal motivo, no está de más conocer su historia y la relación que tiene con Francia.

¿Duckens Nazón rechazó Francia para jugar con Haití?

Duckens Nazón, uno de los referentes más importantes que Haití tiene actualmente, nació el pasado 7 de abril de 1994 en Chatenay - Malabry, en Francia. El delantero, entonces, tuvo la oportunidad de representar a la Selección Gala, una de las más importantes que existen en la actualidad.

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Esta situación le permitió a Nazón formarse en el futbol europeo, lo cual lo convierte en un elemento diferencial respecto a sus compañeros. Pese a ello, Dickens siempre tuvo claro que buscaría defender los intereses de Haití gracias a su familia, misma que tiene su origen en dicho país.

Hoy, con 32 años de edad, el futbolista que milita en el Esteghlal FC presume un total de 98 goles y 24 asistencias en 311 juegos a nivel clubes. Además, en la Selección de Haití el atacante ya suma 44 anotaciones en 76 partidos disputados, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

¿Cuántos puntos hará Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Haití aparece dentro del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que comparte con selecciones del calibre de Brasil, Marruecos y Escocia. A priori, luce complicado que el cuadro caribeño salga con vida de los juegos que tiene en esta primera fase del evento mundial.