Su equipo lo desechó, estuvo pidiendo trabajo en redes sociales y HOY es el capitán de Escocia

La Copa Mundial de la FIFA traerá consigo el regreso de la Selección de Escocia, misma que hace su vuelta triunfal a un evento de esta envergadura de la mano de Andy Robertson, elemento que arriba como capitán y disfrutando del que será su último Mundial como profesional.

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Andy Robertson disputó casi una década como futbolista del Liverpool hasta antes de concretar su salida al término de la última temporada. Sin embargo, ¿sabías que el lateral por izquierda estuvo buscando trabajo en redes sociales antes de convertirse en referente de Escocia?

Andy Robertson, de buscar trabajo en redes a ser capitán de Escocia

La infancia de Andy Robertson, pese a no ser desastrosa, tampoco estuvo llena de lujos. De hecho, fue gracias a sus padres que este tuvo la oportunidad de tener una fuerte ética de trabajo, misma que la ayudó a llegar al profesionalismo después de buscar algo qué hacer mediante las redes sociales.

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La vida lo levó por un camino realmente complicado, mismo que explotó en 2012 cuando, desesperado por nuevas oportunidades, publicó un mensaje en X con apenas 18 años: “La vida a esta edad es una basura sin dinero. Necesito un trabajo”, un mensaje que hoy en día se recuerda entre sus seguidores.

Fue aquí cuando su historia cambió, pues tiempo después fue fichado por el Queen’s Park de Escocia, el Dundee, el Hull City y posteriormente con el Liverpool, equipo en donde se convirtió en el mejor lateral izquierdo del mundo, en donde lo ganó todo y en donde maduró lo suficiente para hoy ser el referente de la Selección de Escocia.

Escocia y la racha negativa que busca cortar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de ser una de las selecciones más tradicionales, importantes y antiguas de todos los tiempos, la realidad es que Escocia nunca ha podido superar la fase de grupos en una Copa Mundial, hecho que buscará cambiar en este 2026 cuando se mida a Brasil, Marruecos y Haití en el sector C.