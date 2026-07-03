Gilberto Mora y el dato que NADIE CONOCE; así superó a Michael Owen y se puso cerca de Pelé

Gilberto Mora se ha convertido en una de las piezas más importantes que la Selección Mexicana tiene en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a la labor que ha tenido en el terreno de juego, esto pese a que apenas cuenta con 17 años de edad y debutó hace tan solo unos meses en el máximo circuito.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Vale decir que Gilberto Mora fue uno de los mejores jugadores que la Selección de México tuvo en la victoria obtenida ante el cuadro de Ecuador, misma que llevó al conjunto nacional a la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego del descalabro que significó Qatar 2022.

¿Qué dato protagoniza Gilberto Mora que lo acerca a Pelé?

De acuerdo con información del periodista español Míster Chip, Gilberto Mora se convirtió en el segundo futbolista más joven en formar parte de un encuentro de eliminación directa en la historia de las Copas del Mundo, lo cual habla del impacto que ha tenido pese a su juventud.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Titulares más jóvenes en un partido de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo:



17a 241d - Pelé 🇧🇷 (1958 vs Gales)

17a 259d - GILBERTO MORA 🇲🇽 (2026 vs Ecuador) ← HOY

18a 123d - Gavi 🇪🇸 (2022 vs Marruecos)

18a 142d - De Harder 🇳🇱 (1938)

18a 198d - Bergomi… pic.twitter.com/4uQrq7pvDG — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

La fuente menciona que Gilberto Mora hizo acto de participación en el duelo entre México y Ecuador con apenas 17 años y 259 días, por lo que se pone en el segundo lugar a nivel mundial solo por debajo de Pelé, quien hizo lo propio en el Mundial de 1958 ante Gales con 17 años y 241 días.

A pesar de ello, Gilberto Mora ya superó a otros jugadores de élite como lo es Gavi, futbolista de España que hizo su debut en el Mundial pasado ante Marruecos con 18 años y 123 días, así como Michael Owen quien hizo lo mismo frente a Argentina en 1998 con 18 años y 198 días.

¿Gilberto Mora será titular en el próximo partido de México en el Mundial 2026?

Si no ocurre nada extraño en los próximos días, todo haría indicar que Gilberto Mora volverá a la titular con la Selección Mexicana cuando se enfrente en la ronda de octavos de final al cuadro de Inglaterra, en duelo a llevarse a cabo el domingo 5 de julio en punto de las 18:00 horas.