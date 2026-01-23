La vez que Bolivia le quitó a México la posibilidad de jugar la final de Copa América

Este domingo la Selección Mexicana visitará a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El duelo revive recuerdos amargos para el combinado azteca: hace exactamente 29 años, el 25 de junio de 1997, en el Hernando Siles de La Paz, los bolivianos eliminaron a México en semifinales de la Copa América disputada en territorio sudamericano.

Dirigido por Bora Milutinovic, el equipo mexicano llegó con figuras como Adolfo Ríos en la portería, Claudio Suárez en la defensa, Pavel Pardo en el medio y delanteros de peso como Francisco Palencia y Luis "Matador" Hernández. México superó un Grupo C complicado: venció 2-1 a Colombia, cayó 3-2 ante Brasil y empató 1-1 con Costa Rica, sumando 4 puntos para avanzar como segundo lugar. En cuartos de final, eliminó dramáticamente a Ecuador en penales tras un 1-1.

Bolivia, como anfitriona y aún con el eco de su participación en el Mundial de Estados Unidos 1994, arrasó en su grupo con paso perfecto: victorias sobre Venezuela (1-0), Perú (2-0) y Uruguay (1-0), aprovechando los 3600 metros de altura de La Paz. En cuartos, despachó 2-1 a Colombia.

La semifinal fue un golpe al corazón mexicano. Apenas al minuto 8, Nicolás Ramírez adelantó a México con un tiro libre magistral. El sueño de una segunda final continental (tras la derrota ante Argentina en 1993) parecía al alcance. Sin embargo, los locales reaccionaron con fuerza: Erwin "Platiní" Sánchez igualó al 27' de tiro libre y Ramiro Castillo dio la vuelta al marcador al 39', también de tiro libre. México se desmoronó antes del descanso con la expulsión de Claudio Suárez.

Ya con desventaja numérica, el equipo no pudo reaccionar. Moreno selló el 3-1 al minuto 79 con un golazo que quedó en la memoria boliviana. Bolivia avanzó a la final, donde cayó 1-3 ante el Brasil de Ronaldo, Romario, Dunga, Roberto Carlos y Cafú. México se quedó con el bronce al vencer 1-0 a Perú.

México llega como favorito en 2026

Ahora, casi tres décadas después, el escenario cambia radicalmente: Santa Cruz está a solo 400 metros sobre el nivel del mar, sin el factor altura que marcó aquel partido en 1997. México llega como favorito y enfocado en su Mundial como coanfitrión, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un europeo por definir en la fase de grupos. Bolivia, por su parte, usa este amistoso como preparación para su repechaje intercontinental: en marzo jugará en Monterrey ante Surinam y, de ganar, contra Iraq por el último boleto disponible, con el sueño de regresar a una Copa del Mundo que no disputa desde 1994.

Este domingo no hay altura ni eliminatoria en juego, pero el antecedente de 1997 añade ingrendientes a un duelo que, para muchos mexicanos, sigue doliendo.