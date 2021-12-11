Giovani dos Santos jugaría en la Liga de Expansión

Giovani dos Santos está contemplando el retiro, luego de haber quedado fuera del América y sin ofertas por parte de ningún equipo por contratarlo. Sin embargo, un equipo de la Liga de Expansión BBVA MX podría rescatar al mexicano.

Los últimos años de Giovani dos Santos no han sido los mejores. Desde el cierre de su etapa con Los Ángeles Galaxy, hasta su efímero paso por el América, en donde se vio afectado por las lesiones y no pudo mostrar su nivel.

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El club de la Liga de Expansión que busca a Gio

Mediante sus redes sociales, el Tlaxcala FC le hizo una "invitación· a Giovani dos Santos para que firme con ellos. Fue un mensaje en donde intentan convencerlo, tomando en cuenta las atracciones turísticas y culinarias del estado.

De igual manera, lo hicieron porque la afición "lo ha pedido" como uno de los refuerzos que el club tendría que anunciar. Las respuestas no se hicieron esperar para una publicación que puede tener algo de real.

La afición quiere que presentemos a @OficialGio pero, vamos a hacerle un guiño... Tenemos tacos de canasta, lugares fantásticos y comida increíble. Llámanos. #TlaxcalaEsÚnica — Tlaxcala F.C. (@Coyotes_Oficial) December 10, 2021

Los clubes de Giovani dos Santos

En su paso por el América, Giovani dos Santos apenas pudo disputar 42 partidos, en los que anotó cuatro goles y dio dos asistencias. No ha sido un delantero constante en los clubes en los que ha estado y eso le ha afectado, más allá de que sí pudo brillar en Selección Mexicana.

El mexicano ha pasado por clubes como el Barcelona, Tottenham, Mallorca, Galatasaray, Racing de Santander, Ipswich Town, Villarreal y Galaxy. Sus mejores números fueron precisamente con el conjunto de California, en donde jugó 88 partidos, marcando 28 goles y dando 19 asistencias.

A nivel de clubes, Giovani dos Santos sólo ha podido levantar la Supercopa de España con el Barcelona y el Campeón de Campeones con el América. Una de las promesas mexicanas que nunca pudo dinamitar.

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