Gol anulado de Santiago Giménez
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Gol anulado de Santiago Gimenez: México vs Honduras | Copa Oro 2023

A los 74 minutos del segundo tiempo del juego México vs Honduras, de la Copa Oro 2023, le anularon un gol a Santiago Giménez, delantero del Feyenoord

Por: Azteca Deportes

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