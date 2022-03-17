Pedri y Aubameyang sellan pase a cuartos de final de Europa League

Con una gran actuación de Pedri y Pierre Emerick Aubameyang, el Barcelona de Xavi Hernández consiguió el pase a los cuartos de final de la Europa League, una victoria importante previo al Clásico de España contra el Real Madrid.

El Barcelona perdió una racha de no recibir gol en tres partidos, esto es reflejo de la solidez defensiva que continúa implementando Xavi desde su llegada al cuadro catalán.



Pedri se lució con un golazo

Pedri anotó un golazo para que el Barcelona consiguiera el empate en Estambul, la definición del mediocampista de 19 años fue magistral, pues dio un par por el área, dejó regados a los defensores del Galatasaray.

El joven maravilla del Barcelona, consiguió su tercer tanto de la temporada, el primero lo hizo contra el Espanyol en la jornada 24 de LaLiga, el otro tanto lo consiguió en la Copa de Rey ante el Athletic de Bilbao.

¡Golazo de Pedri! Obra de arte.

Lo hace fácil pero no lo es. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xT085FNjd2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 17, 2022

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Aubameyang el “9” que el Barcelona necesitaba

Los primeros 10 partidos de Pierre Emerick Aubameyang con el Barcelona han dejado un sabor de boca dulce para los aficionados y un respiro tanto para la directiva como para el cuerpo técnico y de momento presumir que tomaron una decisión correcta al llevar al cuadro catalán al jugador gabonés.

Aubameyang selló el pase a los cuartos de final de la Europa League y además entró al selecto grupo de los primeros 10 goleadores de la Europa League, pues en 47 partidos tiene 24 anotaciones.

¿Cuándo es el sorteo de Cuartos de final de la Europa League?

El sorteo de los cuartos de final de la Europa League 2022 se llevará a cabo en Nyon, Suiza, sede de la UEFA, los encuentros de ida en esta instancia se jugarán el 7 de abril, mientras que las vueltas serán el 14 del mismo mes.

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