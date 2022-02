Pierre Emerick Aubameyang revela por qué firmó con el Barcelona

El delantero del Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang r eveló la razón por la que decidió firmar con el cuadro catalán el elemento de 32 años se convirtió en el último refuerzos del equipo de Xavi Hernández.

“El Barça es el Barça y no puedes decirlo que no, fichar por el Barça es una oportunidad que tienes una vez en la vida”, insistió Aubameyang, consciente de que el Barcelona no pasa por su mejor etapa, pero con la meta clara de “pronto volverá al lugar donde se merece estar”.

Capítulo 5: ¿Maradona ganó solo el mundial del 86?

Las metas de Aubameyang con el Barcelona

El jugador de 32 años añadió: “Llevo muchos años marcando goles, y eso es lo que intentaré seguir haciendo. Quiero marcar muchos goles que puedan ayudar al equipo a conseguir victorias, que siempre es lo más importante”.

“Auba” afirmósu adepatación al cuadro catalán está siendo fácil. “No me está constado adaptarme, porque había mirado muchos partidos del Barça, y en el Arsenal, con Arteta, hacíamos un juego parecido al de aquí".

Aubameyang desea ganar la Europa League



“Queremos ganar la Europa League, estamos preparados y tenemos muchas ganas de avanzar. Además, es uno de los caminos para acceder a la próxima Champions. En la ida hicimos un buen partido, nos faltó marcar uno o dos goles, pero allí seguro que tendremos opciones. Tenemos que ser más ‘killers’”, puntualizó.

Agregó que el Barcelona se ha encontrado con una generación de futbolistas que “pisa fuerte”, como Pedri , Gavi o Nico, a los que describió como jugadores muy buenos que juegan mucho al futbol, además de presumir su gran conocimiento subraya- y con Ferran Torres, al que conoce bien por haber coincidido en la Premier League.

“Ferran es un chico que tiene mucha calidad. Le he visto jugar en el Manchester City muchas veces y es fácil cuando tienes jugadores buenos como él. Solo tienes que mirarlo un poco y ya tienes suficiente”, resumió.