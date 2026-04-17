El goleador de la Premier League que descubrió Efraín Juárez y ahora podría disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con una Selección Top

Antes de convertirse en director técnico de los Pumas y tener al equipo peleando por el título del Clausura 2026, Efraín Juárez trabajó en el Club Brujas de Bélgica en donde colaboró como scout y descubrió a un jugador que ahora la rompe en la Premier League como segundo máximo goleador por detrás de Eriling Haaland y podría disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con la Selección de Brasil.

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Resumen Piratas vs Diablos | LMB Banorte 2026 | 16 de abril de 2026

El goleador de la Premier League que descubrió Efraín Juárez y ahora vale 45 millones de euros

Durante su paso como auxiliar técnico del Brujas, Efraín Juárez también realizó trabajos de scouteo y entre los jugadores que descubrió se encontraba Igor Thiago, delantero brasileño que en la temporada 2022-23 militaba con la reserva del Ludogorets de la Segunda División de Bulgaria.

El actual entrenador de Pumas presentó un informe sobre el brasileño y el conjunto belga lo fichó para la siguiente temporada por 7.9 millones de euros por cuatro temporadas.

Su impacto fue inmediato y en su única temporada en Bélgica convirtió 29 goles en 55 partidos, lo que llamó la atención del Brentford de la Premier League que pagó por él 45 millones de euros para llevárselo en la temporada 2024-25.

En su segundo año con el club inglés, Igor Thiago ha explotado y ha marcado 21 goles en 31 juegos en la Liga de Inglaterra que lo tienen peleando el campeonato de goleo individual a un tanto de Erling Haaland.

A sus 24 años, Igor Thiago fue convocado por primera vez con la Selección Brasileña en enero de este año y disputó los amistosos ante Francia y marcó su primer tanto con la Canarinha frente a Croacia en la Fecha FIFA de marzo.

De mantener su inercia goleadora, Thiago podría colarse en la lista final de Carlo Ancelotti para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y todo gracias al descubrimiento de Efraín Juárez.

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