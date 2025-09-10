¡Alerta en CU! Goleador de Pumas en la mira por asunto disciplinario

Tras la pausa por la Fecha FIFA, la Liga BBVA MX retoma la acción este viernes con la Jornada 8 del Apertura 2025, y la tensión no solo se vive en la cancha, sino también en la disciplina. Cinco jugadores están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, ya que una amonestación más en esta fecha los dejaría fuera de la Jornada 9. Según el reglamento, cinco tarjetas amarillas implican un partido de castigo, y estos futbolistas deberán cuidarse para no dejar a sus equipos en desventaja.

Te puede interesar: Una leyenda de Cruz Azul sorprende y abre la puerta para un regreso inesperado

Jorge Ruvalcaba (Pumas): El joven atacante y goleador universitario, pieza clave en el esquema de Efraín Juárez, enfrenta un duelo crucial en el “Viernes Botanero” contra Mazatlán, que será transmitido por Azteca 7 . Ruvalcaba, quien ha destacado por su velocidad y desborde, ya suma cuatro amonestaciones. Una tarjeta más lo marginaría del choque estelar ante Tigres en la Jornada 9.

Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0

Estos jugadores están en la mira

Ricardo Chávez (Rayados): El superlíder Monterrey visita a Querétaro, y su lateral derecho, Ricardo Chávez, está en riesgo. Con cuatro amarillas, una nueva amonestación lo dejaría fuera del enfrentamiento contra América, un partido que podría definir el rumbo del torneo para los regiomontanos, quienes buscan mantenerse en la cima.

Rodrigo Echeverría (León): El mediocampista chileno, pilar de León, enfrenta un complicado duelo ante Tigres, también transmitido por Azteca 7. Echeverría, conocido por su garra, está a una amarilla de la suspensión, lo que lo haría perderse el encuentro contra Tijuana en la Jornada 9.

Juan Fedorco (Puebla): La Franja, sotanero del torneo, visita al Toluca en el Nemesio Diez. Su zaguero Juan Fedorco, con cuatro amonestaciones, debe evitar una tarjeta para estar disponible contra Necaxa. Una ausencia del defensor podría complicar aún más la situación del equipo poblano.

Ramiro Árciga (Tijuana): El destacado atacante de Xolos enfrenta a San Luis con el riesgo de llegar a cinco amarillas. Si es amonestado, Árciga se perdería el duelo ante León, afectando las opciones ofensivas de los fronterizos.

Te puede interesar: ¡No lo hacían desde el siglo pasado! Esto ilusiona a fans de Tigres