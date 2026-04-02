¡Se espera partidazo! El tremendo promedio de goles en los últimos Xolos vs Tigres

En el regreso de la LIGA BBVA MX después de la Fecha FIFA, los Tigres se medirán este fin de semana a los Xolos de Tijuana, en un partido que recientemente cuenta con un gran promedio de goles y muchas emociones.

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Entre ambos clubes existen cuentas pendientes, a pesar de que el historial marca un importante dominio en favor del conjunto de la UANL en los últimos 10 juegos que han disputado.

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Apenas en el torneo anterior se vieron las caras en los cuartos de final, en el que el cuadro fronterizo se impuso 3-0 en la ida que se jugó en el Estadio Caliente, sin embargo para la vuelta los “Felinos” remontaron con una goleada de 5-0 en el Estadio Universitario para avanzar a las semifinales por el global.

Partidos de muchos goles

En sus últimos 10 choques en liga, el promedio es de 2.9 goles por partido, sin que en este lapso hayan registrado algún empate sin anotaciones, por lo que los antecedentes señalan que se puede esperar esta tendencia para esta fecha 13 del Clausura 2026.

En el saldo dentro de este periodo, se contabilizan siete victorias para los de la “U” de Nuevo León, por apenas dos triunfos de los Xolos y únicamente un empate.

Otra de las goleadas fueron el 4-0 que propinaron en casa los Tigres en la jornada 4 del Clausura 2025; también como visitantes doblegaron 3-0 a Tijuana en la fecha 15 del Apertura 2024 y en el “Volcán” ganaron 4-1 en fase regular del Clausura 2024.

Importancia del partido

Los Tigres buscarán mantenerse en puestos de Liguilla y subir escalones en la tabla general, en la cual se encuentran en el séptimo lugar con 17 puntos hasta el momento.

Mientras que el cuadro fronterizo intentará seguir con posibilidades de clasificar a la fase final del torneo, al posicionarse en el lugar 13 con tan solo 12 unidades. El encuentro se llevará a cabo este viernes 3 de abril en el Estadio Caliente, en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

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