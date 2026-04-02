Club América tiene 3 jugadores baratísimos y son una verdadera solución para André Jardine

Así como trascendió quién es el futbolista más barato del Club América en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, ahora se dieron a conocer quiénes son los 3 jugadores con valor de mercado más bajo en la plantilla americanista y que, a la vez, se han ganado la confianza del entrenador André Jardine en esta temporada. Un delantero, un portero y un volante integran la lista.

Mientras Antonio Mohamed confía en su jugador más barato en Toluca, lo propio hace André Jardine en América al confiar en Patricio Salas, Rodolfo Cota y Jonathan dos Santos, los tres jugadores con precio más bajo de la plantilla. Ellos tres suman minutos en el Nido de Coapa en este Clausura 2026 y en líneas generales.

El caso de Patricio Salas: La apuesta de las Fuerzas Básicas del Club América

Pato Salas en el América|Crédito: Club América / X

Jardine le está brindando oportunidades a Patricio Salas, por su buen nivel y, sobre todo, para llegar a cumplir la Regla de Menores. El joven delantero de 22 años es el futbolista más barato del equipo con un valor de apenas 50 mil euros, según Transfermarkt. De todos modos, ha tenido un aporte interesante al conjunto americanista.

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Además de colaborar para cumplir la Regla de Menores, Pato Salas lleva 24 partidos disputados y 9 titularidades con las Águilas. Además, ya registra un gol y una asistencia en primera división, sin sumar ninguna sanción disciplinaria. Se consolidó como el recambio de confianza que el estratega brasileño necesitaba para el ataque azulcrema.

Experiencia a bajo costo: Rodolfo Cota y Jonathan dos Santos

Rodolfo Cota podría verse afectado por la llegada de Fernando Tapia|Crédito: Getty Images

La gestión de plantilla de Jardine también se nutre de veteranos que, por su edad, han visto su valor de mercado disminuir mucho. Rodolfo Cota, con un valor de 250 mil euros, ha reemplazado a Luis Ángel Malagón tras su lesión en este Clausura 2026. En total, el portero de 38 años lleva 15 partidos jugados, mantuvo su valla invicta en 5 ocasiones y recibió 11 goles.

Por otro lado, en el mediocampo aparece Jonathan dos Santos. A sus 35 años, el pivote tiene un valor de 350 mil euros, una cifra simbólica para un jugador con 157 partidos en la institución. Jona aporta equilibrio, sumando 5 asistencias y siendo líder de vestuario.