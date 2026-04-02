San Diego iría por dos figuras de la Liga BBVA MX; una del América y otra de Chivas

La MLS crece a pasos agigantados y parte de lo anterior guarda relación con la búsqueda de futbolistas que han hecho en el futbol mexicano en el pasado reciente. Para muestra de lo anterior está lo que ocurre con el San Diego, institución que tiene en mente fichar a un elemento del América y otro más de Chivas.

Henry Martín habla sobre el enfrentamiento contra ‘Tano’ Ortíz

Como sabes, el San Diego es un equipo importante de la MLS y, hasta hace no mucho tiempo, contaba con Hirving Lozano entre sus filas. Ahora, el equipo nortamericano ha volteado a la Liga BBVA MX a fin de concretar el fichaje de dos elementos que vendrían directamente de Chivas y América.

¿Qué jugadores de Chivas y América podrían llegar al San Diego?

De acuerdo con información del portal BOLAVIP, el conjunto de la MLS tendría en mente reforzar su eje de ataque y, para ello, habrían puesto la mirada en Henry Martín, quien formó parte del tricampeonato del Club América y que es considerado uno de los mejores delanteros en la historia de la institución.

Jugó en Cruz Azul, tiene 28 años y hoy es pretendido por un club de Inglaterra

Directora de guardería roba dinero de alumnos; así los utilizó para ir a función de la WWE

Por otra parte, El Futbolero señala que otro interés del San Diego estaría en las Chivas del Guadalajara, actual líder del Clausura 2026. Se trata de Erick Gutiérrez, jugador con pasado en Europa que se desempeña como mediocampista y que no ha sido estelar en el Rebaño Sagrado.

Cabe mencionar que, si bien esta información no ha sido confirmada por los protagonistas, no está del todo alejada de la realidad considerando que ninguno de los dos es parte importante del plantel actual de América y Chivas, lo cual haría considerar su futuro a través de un último gran contrato en su carrera.

Henry Martín y Erick Gutiérrez, con pasado en la Selección Mexicana

Hasta hace no mucho tiempo, tanto Henry Martín como Erick Gutiérrez formaban parte de la Selección Mexicana; de hecho, ambos estuvieron en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Sin embargo, entre su avanzada edad y las lesiones que han tenido últimamente, dejaron de formar parte del cuadro nacional.