¡Alerta Cruz Azul! Inter Miami quiere ‘robarle’ a una de sus máximas estrellas 

El mercado de fichajes sigue dando sorpresas y esta vez es Cruz Azul quien podría perder a uno de sus pilares defensivos. Inter Miami, el club que ha revolucionado la MLS con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, ha iniciado negociaciones para fichar al zaguero argentino Gonzalo Piovi.

Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tijuana | Jornada 4 | Apertura 2025

TE PUEDE INTERESAR:

Piovi, de 30 años, llegó a Cruz Azul en 2024 procedente de Racing Club de Argentina por poco más de 2.2 millones de dólares. Desde entonces, se ha convertido en una pieza clave en la defensa cementera, acumulando 74 partidos y seis asistencias. Su versatilidad para jugar como central o lateral izquierdo lo ha hecho indispensable en el esquema de Nicolás Larcamón.

¿Cuánto pagaría Inter Miami por Gonzalo Piovi?

Según reportes de Sky Sports y fuentes cercanas al club, Inter Miami ya habría realizado sondeos formales para conocer las condiciones del jugador. La cifra que se maneja para una posible transferencia oscila entre los 6 y 7 millones de dólares, más del doble de su valor actual en el mercado, estimado en 3 millones.

El interés del equipo de Florida responde a la necesidad de reforzar su defensa, afectada por lesiones y rotaciones constantes. Piovi sería una solución inmediata y de calidad para el técnico Javier Mascherano, quien busca solidez en la última línea para competir por el título en la MLS.

¿Se va o se queda Gonzalo Piovi?

Aunque aún no hay una oferta formal, el entorno del jugador ya ha sido contactado. Para Cruz Azul, esta podría ser la última oportunidad de recuperar la inversión hecha por el argentino, quien está cerca de cumplir 31 años. Además, el atractivo de jugar junto a Messi y compañía, sumado a una mejora salarial, podría inclinar la balanza a favor de su salida.

La afición celeste espera que Piovi permanezca en el equipo, especialmente en un semestre donde Cruz Azul busca consolidarse como candidato al título. Sin embargo, el mercado sigue abierto hasta el 21 de agosto y todo puede cambiar en cuestión de días.

