Este jugador le causó una brutal sonrisa a Cruz Azul, a pesar de que es de los menos valorados

Ángel Sepúlveda es el jugador que le causó una brutal sonrisa a Cruz Azul, pues es el líder de goleo con 5 anotaciones del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El “Cuate” sigue enchufado, pese a ser uno de los futbolistas menos valorados de la plantilla, pues su precio es de 700 mil euros (más de 15 millones de pesos). El delantero aportó en el triunfo de la Máquina 2-1 sobre Atlético de San Luis .

Sepúlveda vive un gran momento con Cruz Azul después de ganar la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana. Pues, después del receso de verano, el delantero suma 5 goles en la Liga BBVA MX. Sin embargo, no pudo marcar diferencia en la Leagues Cup 2025, por lo que su equipo fue eliminado en la Fase de Grupos .

@angel_sepulveda15 Ángel Sepúlveda le ha dado 5 goles a Cruz Azul en este Apertura 2025

¿Contra qué equipos ha anotado Ángel Sepúlveda, jugador que es de los menos valorados de Cruz Azul?

Cruz Azul debutó en el Apertura 2025 con un empate 0-0 frente a Mazatlán. En la segunda jornada Ángel Sepúlveda se mandaría un partidazo al marcar un hat-trick y rescatar el empate de su equipo ante Atlas. Mientras que en la jornada 3 el delantero se despachó un golazo de chilena en el triunfo 4-1 sobre León.

Sepúlveda no reflejó su buen accionar en la Leagues Cup al terminar el torneo sin ninguna anotación. No fue hasta la reanudación de la Liga BBVA MX con la jornada 4 que el seleccionado mexicano volvió a marcar de penal en el triunfo 2-1 contra Atlético de San Luis.

¿Qué valor ocupa Ángel Sepúlveda en la plantilla de Cruz Azul?

Ángel Sepúlveda tiene actualmente un valor en el mercado de 700 mil euros a sus 34 años y es uno de los jugadores menos valorados en cuestión monetaria del club, pues su precio está muy por debajo de lo demostrado en los últimos torneos con Cruz Azul.

Según Transfermarkt, el “Cuate” tiene un costo inferior al de sus compañeros de equipo que son regularmente titulares de la Máquina como Kevin Mier (7 millones de euros), Jorge Sánchez (2.5 millones de euros), Carlos Rodríguez (5 millones de euros) y Willer Ditta (5 millones de euros), por mencionar algunos.

El delantero solo está por encima de los jugadores que son regularmente banca o los jóvenes que van arrancando su carrera. No obstante, el nacido en Michoacán sigue demostrando que está en su mejor momento y muy posiblemente peleará un lugar para ir con la Selección Mexicana al Mundial 2026.