Mientras Alexis Gutiérrez se fue por 4,3M: el dinero por el que Giorgos Giakoumakis dejaría Cruz Azul

Cruz Azul cedería a Giorgos Giakoumakis durante un año al PAOK Salónica, préstamo que le daría la Máquina 2 millones de dólares (más de 37 millones de pesos), dinero muy por debajo de lo que percibió con la venta de Alexis Gutiérrez al América para el Apertura 2025 , la cual fue de 4.3 millones de dólares (más de 80 millones de pesos).

A falta de hacerse oficial, el griego volverá a su país después de un año en México, donde no tuvo el rendimiento esperado tanto por la directiva como por la afición celeste, pues el club desembolsó 10 millones de dólares (186.8 millones de pesos) para ficharlo en verano de 2024. A un paso de ser oficial: Cruz Azul dejará ir a este jugador que vale 7 millones en el mercado .

@giakoum9_official Giorgos Giakoumakis le dará a ganar a Cruz Azul 2 millones de dólares en caso de que se concrete su salida

¿Cuáles son las condiciones del contrato de Giorgos Giakoumakis en su nuevo club?

Giorgos Giakoumakis jugaría a préstamo con opción a compra en el PAOK durante el próximo año, según diversos medios. En caso de que tenga un buen rendimiento y sea del interés, el club griego deberá pagar 5 millones de dólares (casi 93.5 millones de pesos) por él.

El objetivo de Cruz Azul con este préstamo es liberar una plaza de extranjero y dejar de pagarle el sueldo millonario al griego, que ronda al año entre los 2.5 y 3 millones de dólares (alrededor de 56 millones de pesos).

Esta fue la razón principal por la que Cruz Azul se desprende de Giorgos Giakoumakis

Giorgos Giakoumakis llegó a México con gran cartel, pues venía de jugar en buenos equipos de Europa y su última temporada con Atlanta United en la MLS había sido arrolladora. Sin embargo, en la Liga BBVA MX tuvo un rendimiento pobre, que orilló a la directiva de Cruz Azul a darle salida.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el griego anotó 9 goles y dio 8 asistencias en 40 partidos disputados, de los cuales en 23 de ellos jugó como titular. Además, fue amonestado en 8 ocasiones, un número alto para un delantero.