Este es el jugador más criticado por la afición de Cruz Azul; ni la Leagues Cup lo salva

La Máquina de Cruz Azul ha disputado sus primeros tres juegos correspondientes al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde sumó dos victorias y una derrota. Además, ya disputó los dos juegos iniciales que forman parte de la primera ronda de la Leagues Cup.

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Con cinco duelos disputados, son muchos los aficionados que han comenzado a criticar al accionar de algunos jugadores que no han demostrado el mismo nivel respecto al torneo anterior. Y, entre estos, destaca un futbolista que ha generado sensaciones negativas entre la comunidad celeste.

¿Quién es el jugador más criticado por los aficionados de Cruz Azul?

Si bien son varios los jugadores que han recibido críticas importantes, el jugador menos querido en este inicio de temporada para Cruz Azul es Gonzalo Piovi, quien, dicho sea de paso, tuvo una de las mejores actuaciones a nivel individual en la Liguilla del décimo título celeste.

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Gonzalo Piovi ha sido titular en prácticamente todos los juegos como central por izquierda o, incluso, como líbero en el centro; sin embargo, ha tenido desatenciones importantes que han impedido que llegue al nivel mostrado en la temporada anterior, en donde fue uno de los más regulares del club.

¿Gonzalo Piovi es el único jugador criticado de Cruz Azul hasta ahora?

La respuesta es no. Y es que, así como ocurre con Gonzalo Piovi, otros aficionados de Cruz Azul consideran que Gabriel, el Toro Fernández, no ha tenido el inicio de temporada que tanto esperaba, por lo que ha comenzado a generar un cúmulo de críticas de parte de la afición.

Finalmente, otro elemento que no ha sido bien recibido en este inicio de campaña es el centro delantero argentino Nicolás Ibáñez, quien si bien se hizo presente en la derrota ante Atlante, la cantidad de fallas que ha tenido de cara al marco rival han comenzado a desestabilizar a una parte de la afición.