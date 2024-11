Gonzalo Piovi confirma pláticas con Fernando Gago

Desde hace semanas surgieron rumores provenientes de Argentina que colocaban a Gonzalo Piovi, central del Cruz Azul, en la orbita de Boca Juniors, equipo que actualmente dirige Fernando Gago. Ambos coincidieron en el Racing y la idea de verlos juntos de nueva cuenta en tierras albicelestes no parecía descabellada. El jugador de ‘La Máquina’ ha confirmado que sostuvo conversaciones con el entrenador pero aseguró que no ha habido acercamientos del club Xeneize.

“Sí he hablado con Gago, con Fernando, porque fue un técnico el cual confió mucho en mí, me brindó mucha confianza y bueno, tuve un gran crecimiento con él en lo deportivo, en una etapa de mi carrera donde pude asentarme bien en Racing y haber podido jugar mucho cuando estuve con él, pero he hablado y nada más, no más que eso”, dijo el zaguero sudamericano en entrevista.

"¿Sondeos de Boca? No, no he tenido, no me ha llamado nadie de Boca” mencionó el jugador de 30 años. Cabe recordar que Gago fue presentado con el club de sus amores apenas a mediados de octubre, esto luego de dejar a las Chivas a mitad de torneo y después de haber asegurado que los rumores al respecto no tenían sustento.

Piovi, por su parte, jugó los 90 minutos de la sorpresiva caída del Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del Apertura 2024 frente a los Xolos de Tijuana. Los hombres de Martín Anselmi intentarán darle la vuelta al resultado cuando reciban a los fronterizos en el Estadio Ciudad de los Deportes este sábado. El defensa aportó tres asistencias a lo largo del certamen y ha sido uno de los regulares en el esquema del técnico argentino.

El contrato de Piovi con los celestes va hasta finales de 2026, por lo que una posible negociación con Racing se antoja complicada. Se estima que la cláusula de rescisión está en los $10 millones de euros.

